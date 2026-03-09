Mahiques confirmó que decidió mantener a los veedores de la AFA y reveló quién será el titular de la UIF

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dijo que mantendrá a los veedores de la AFA y reveló quién será el candidato de la UIF en una entrevista con La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en LN+.

“Para evitar cualquier tipo de suspicacia he decidió mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de justicia [Daniel Roque Vítolo]. Acabo de resolverlo hace un rato”, afirmó el funcionario.

Además, confirmó que el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) será Matías Álvarez, un fiscal federal coayduante de la PROCUNAR.

Matías Alvarez, fiscal de Rosario, designado como nuevo titular de la UIF

“Se le ofrecí formalmente en el día de la fecha. Es una persona intachable. No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer”, aseguró.

Sobre sus vínculos con la AFA, ratificó que si bien conoce a muchos dirigentes del fútbol, no son “amigos”. “Los conocía de antes [Toviggino y Tapia], había estado en el tribunal de resolución de disputas por la FIFA en 2016. No soy amigo ni nada por el estilo”, dijo. Y aseguró: “Todo es falso, todas inverosimilitudes para teñir de duda todo mi empeño. No vengo a salvar a nadie”.

El flamante ministro de Justicia revisará los nombres de todos los futuros jueces que habían sido seleccionados por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para cubrir la gigantesca cantidad de vacantes que se acumularon en los últimos años.

Los pliegos con los candidatos que sugerirá Mahiques son los que -previo tamiz de la secretaría general Karina Milei, y de Lule y Martín Menem- serán enviados por el Poder Ejecutivo al Senado para que les den acuerdo. En ese sentido, Mahiques expresó: “El presidente tiene la facultad de elegir a un candidato de la terna. Ese pliego va al Senado, y la Cámara alta tiene que dar o dar el acuerdo. El toma y daca no debiera ocurrir”.

Y añadió: “En este caso hay 313 magistrados para designar. Es un momento histórico. Nunca en el Poder Judicial hubo tanta vacancia (37%). La última vez que se nombraron jueves en Comodoro Py fue en el año 2017. La Justicia no puede funcionar bien si hay esta cantidad de vacancia. Los jueces se subrogan entre sí porque no dan abasto”.

Al ser consultado sobre la prioridad del Gobierno para enviar los pliegos de la Corte al Senado, explicó que se primarán los fueros con mayor cantidad de vacantes. “No es una prioridad completar sus dos vacantes. La Corte funciona bien, está dando respuestas. La prioridad hoy es cubrir la mayoría de los juzgados de primera instancia y las cámaras sobre todo del interior“.

Asimismo, el ministro reconoció que “los tiempos que exige la sociedad no son los tiempos que da la Justicia”. En ese sentido, remarcó: “Para poder agilizar esos tiempos, hay que hacer un montón de cosas. Hay que cubrir las vacancias e instaurar el sistema acusatorio, una gestión que tengo que hacer yo”.