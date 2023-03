El Gobierno mostró alivio tras el discurso de Cristina Kirchner y encontró “coincidencias” respecto de las renegociaciones con el FMI

escuchar

El anochecer de este viernes mostró alivio en el Gobierno tras el discurso de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en Río Negro. Incluso afirmaban que había coincidencia en su postura de la necesidad de renegociaciones con el FMI. Desde que este lunes se confirmó su presentación allí en Casa Rosada había dudas y temores respecto de lo que la exmandataria pudiera llegar a decir, fundamentalmente por el momento de extrema tensión que atraviesa la coalición ante la indefinición del presidente Alberto Fernández sobre su candidatura.

“Fue un muy buen discurso. La puso por encima de las peleas internas y la posicionó como vicepresidenta que es, y dos veces expresidenta que es” , completaron cerca del mandatario. Desde allí también relativizaron lo que pueda suceder mañana con el encuentro en Avellaneda en el que el ala dura del oficialismo, pondrá en marcha el “operativo clamor” para que Cristina decida ser candidata.

La cuestión económica, abordada de lleno por la vicepresidenta fue considerada en el entorno del mandatario como “positiva”. La vicepresidenta sostuvo: “Van a tener que revisarse las condiciones del acuerdo con el FMI”, y “es necesario revisar ese acuerdo no para no pagar sino para que nos dejen crecer”. Cerca de Fernández aseguraban esta noche que “hay coincidencia en los puntos. Ella dice hay que pagar y habla de renegociar. El Gobierno sigue insistiendo en las sobretasas y en los años de plazo. Que se logre o no, es otra cosa”, dijeron cerca del jefe de Estado como desde donde hubo coincidencia en evaluar esos dos puntos como planteos de renegociación ante el FMI.

“Ahí está su crítica a (Martín) Guzmán”, dijeron en Gobierno, en referencia al renunciado ministro de Economía a quien la vicepresidenta dispensó una buena cantidad de señalamientos aunque sin nombrarlo expresamente.

Cristina Kirchner recibe el doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de Río Negro Prensa FDT

En el plano económico, muy cerca de Fernández encontraban otra coincidencia en la economista estadounidense-italiana Mariana Mazzucato, que Kirchner citó en un paso de su exposición al recomendar “El Estado Emprendedor”, una de sus obras. “El libro que ella recomienda es uno de los de cabecera de Alberto”, explicaban. Y agregaban que en octubre, cuando la economista de 54 años estuvo en la Argentina, cenó con Fernández en Olivos y tuvo una reunión.

“Ella es un cuadro muy preparada” , insistían en referencia a Mazzucato. Explicaban que Cristina no sabe de esta admiración de Fernández por Mazzucato, ni que lo leyó o recomienda. El Presidente y su vice llevan meses sin tener una conversación profunda. La última de ese tipo data del 15 de noviembre pasado, tras la descomposición de Fernández en Bali, cuando Cristina lo llamó para interiorizarse. Desde entonces chatearon en dos oportunidades y se vieron, pero casi no hablaron, en el Congreso el 1 de marzo pasado.

En el entorno de Fernández eludían cualquier referencia que podría haber habido al mandatario como cuando la vicepresidenta dijo, a poco de empezar su exposición: “He dado muestras de pragmatismo cuando se trata de los intereses del país”. “No creo que lo haya dicho por Alberto. Si lo dijo por alguien en especial debe haber sido por (Sergio) Massa, que quiso meter preso a La Cámpora. Es el de la ley del arrepentido y ahí es donde más pragmática fue”, completó un importante hombre del Ejecutivo en referencia al ministro de Economía.

Alivio y la valoración de un discurso académico

“Salió del problema interno y elevó la discusión. Está bueno. Se pone al nivel de alguien que gobernó dos veces la Argentina”, consideró un estrecho colaborador del presidente. Quien también relativizó lo que pueda suceder mañana en el acto en el que el ala dura del Gobierno pedirá para que Cristina sea candidata. “Lo más importante era hoy, con lo q dijera cristina. Lo relevante era ella” , aseguraban. “Lo de mañana es más electoral, harán su planteo y están en todo su derecho a hacerlo”, relativizaban. La tensión interna está en la falta de definición de Fernández sobre si finalmente será candidato o no, lo que el kirchnerismo y La Cámpora esperan que defina cuanto antes.

La exposición de Kirchner, denominada, “Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”, en el atardecer de este viernes constituyó su primera aparición luego de que se conocieran los fundamentos del fallo “vialidad”, en el que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Más mafiosos no se conocen”, dijo en referencia al Poder Judicial.