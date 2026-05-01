La Justicia ordenó peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en la causa por supuestas coimas en la Andis

La Justicia ordenó la realización de peritajes en los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en los que una voz, que sería la del exfuncionario, hablaba de un sistema de coimas dentro de la agencia.

Según pudo saber LA NACION, el peritaje fue encargado a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina con el objetivo de corroborar “la veracidad de los audios”.

Diego Spagnuolo llega a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa ANDIS Enrique García Medina

Este martes, Spagnuolo evitó declarar durante la ampliación de su indagatoria en la causa. Allegados al exfuncionario indicaron que “no declarará hasta que no se realice la pericia”, de los audios.

La postura del extitular de Andis y de otros implicados que pidieron la nulidad de la causa es que la presunta falsedad de aquellas grabaciones podría comprometer a la causa por entero.

Qué dijo la Fiscalía

A contramano de lo expresado por Spagnuolo con su negativa a prestar declaración este martes, para el fiscal del caso, Franco Picardi, las grabaciones son accesorios y no constituyen una prueba angular en su acusación, que fue ampliada a comienzos de abril.

El extitular de Andis, máximo responsable de la agencia en el periodo investigado, ya había sido indagado y procesado en febrero por el cobro de sobornos -indicados en la causa como delitos de cohecho activo-, fraude al Estado y negociaciones incompatibles. La causa tiene bajo estudio maniobras que implicaron salidas de dinero de Andis por más de $75.000.

El fiscal Franco Picardi llega a Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Fueron justamente los hallazgos de Picardi los que impulsaron la convocatoria de este martes. Además, prevaleció el marco de una segunda tanda de citaciones, que incluye también a otros 30 acusados de integrar una presunta red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, en complicidad con droguerías.

Las nuevas pruebas en los que el fiscal basó su acusación surgen del secuestro de teléfonos y del análisis del sistema Siipfis, que habría sido manipulado tanto por funcionarios como por operadores externos, sin cargos oficiales en el organismo.

A partir de esa información, Picardi detectó otras irregularidades, que no se limitarían al rubro de medicamentos, sino que llegarían incluso a la adquisición de insumos.

El juez Sebastián Casanello fue quien procesó al extitular de Andis Agustín Marcarian - Archivo

Quien procesó a Spagnuolo y al resto de los implicados en esta causa fue el juez Sebastián Casanello, que hasta febrero de este año subrogaba el juzgado 11, donde tramita el caso. Vencida esa suplencia, el juzgado pasó a manos del juez Ariel Lijo, que aceptó el pedido de ampliación de Picardi, y convocó a Spagnuolo a una nueva indagatoria.

Los otros procesados y sindicados como supuestos jefes de la banda, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian.

Quienes también fueron citados a ampliar sus declaratorias por parte del juez Lijo, fueron Garbellini y Calvete. El martes, tras la negativa de Spagnuolo, fue el turno de Garbellini, que también optó por no declarar. Su defensa, encabezada por Agustín Biancardi, prepara un descargo escrito, pero para su presentación aguarda otras resoluciones en la causa.