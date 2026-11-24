El Gobierno decidió renovar las máximas autoridades del PAMI y nombró como directora ejecutiva a Verónica Gabriela Pérez, en reemplazo de Esteban Leguízamo, y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, en lugar de Carlos Zamparolo. El desembarco tiene como objetivo “optimizar los recursos” en medio de la crisis financiera que atraviesa el organismo nacional, que presta asistencia médica y social a más de cinco millones de jubilados y pensionados.

“El Ministerio de Salud de la Nación informa que la Dra. Verónica Gabriela Pérez es la nueva Directora Ejecutiva del PAMI, acompañada por Elizabeth Ana Osterberg como Subdirectora Ejecutiva”, dice el comunicado difundido en X por el Ministerio de Salud de Mario Lugones. Y sostiene que con el nombramiento de Pérez se da inicio “a una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”.

El comunicado que difundió Salud a través de las redes sociales

En otro pasaje del comunicado oficial, el Gobierno le dedicó una línea de agradecimiento a los funcionarios salientes. En esa dirección, se explayaron: “El Ministerio de Salud agradece a Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo por su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”.

Al cierre del escrito, la cartera de Salud remarcó que “la nueva conducción tendrá como prioridades profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los recursos del organismo se traduzcan en mejores servicios y prestaciones”.

La llegada de Pérez y Osterberg pone fin a la gestión de Leguízamo y Zamparolo al frente de la entidad, pero, además, extiende la injerencia del asesor presidencial Santiago Caputo en el área de salud ya que, como informó LA NACION, Pérez había sido presentada por él en el organismo.

Durante la primera semana de septiembre, Pérez había sido nombrada como coordinadora ejecutiva del PAMI, sustituyendo a Juan Cruz Montero quien, en su momento y según dejaron trascender fuentes cercanas al organismo, presentó su renuncia indeclinable. Desde el área de Salud habían asegurado que la renuncia de Montero respondía a que el excoordinador tenía como proyecto “competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield”.

El organismo estatal se encuentra en una delicada situación financiera

Pérez tiene 53 años, es abogada, escribana y exdirectora de las Unidades de Gestión Local (UGL) de San Martín y, a partir de la comunicación difundida por Salud, “cuenta con una sólida trayectoria profesional y una destacada experiencia dentro del organismo, donde ha demostrado capacidad de conducción, conocimiento técnico y compromiso con una administración eficiente. Su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados”.

Estos cambios en la cúpula del PAMI se dan en medio de una delicada situación financiera del organismo estatal. En mayo pasado, el ente recibió por parte del Gobierno una asignación de $580.000 millones y definió su realidad como “crítica”. La resolución, según lo publicado entonces, buscó cancelar compromisos acumulados con proveedores sanitarios para asegurar la continuidad de los servicios.

Dicho documento justificó la transferencia con la “crítica situación financiera” que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y lo consideró necesario para “garantizar la continuidad de las prestaciones”. “Considerando que, en atención a la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto”, se detalló entonces.