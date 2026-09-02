Cambios en el PAMI: Santiago Caputo ratifica su poder en el área con la llegada de una nueva coordinadora

En medio de la crisis financiera que atraviesa el PAMI, con reclamo de prestadores y usuarios, hubo dos cambios en la jefatura del organismo nacional que presta asistencia médica y social a más de 5 millones de jubilados y pensionados y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. Se concretaron las salidas de Juan Cruz Montero, de la coordinación ejecutiva, y de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, puesto al que había asumido en abril de este mismo año.

En el caso de Montero, su reemplazo es una abogada y escribana, María Verónica Pérez, que durante este lunes fue presentada en el organismo por el asesor presidencial, Santiago Caputo, según confirmaron fuentes oficiales y voces cercanas al propio estratega a LA NACION.

El área de Salud es una en la que Caputo mantiene injerencia. Su presencia no pasó inadvertida, ni en el organismo, ni puertas adentro de la administración libertaria.

El gesto fue leído en dos niveles, a priori, como un respaldo a la propia Pérez, pero también como que el estratega de Javier Milei ratificaba su continuidad e injerencia en momentos en que desde distintos sectores del propio Gobierno hablan de un corrimiento suyo de la escena, en medio de la interna que llevan desde hace más de un año con el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Vero es amiga de Santiago y él quería acompañarla en el nuevo desafío”, relativizaron la presencia de Caputo en la asunción de Pérez, la nueva coordinadora.

Los cambios se sucedieron en las últimas horas, en medio no solo de la crisis interna que atraviesa a nivel financiero el organismo, sino también de las versiones de diferencias entre los funcionarios salientes y la cúpula del organismo, encabezada por Esteban Leguizamo.

Esteban Leguizamo, director del PAMI PAMI

Montero, según dejaron trascender fuentes cercanas al organismo, presentó su renuncia ayer por la tarde “luego de finalizar el proceso de transición” con Pérez, quien a partir de este lunes es la nueva coordinadora ejecutiva.

Pérez es abogada, escribana y exdirectora de las Unidades de Gestión Local (UGL) de San Martín. Al tiempo que aseguran que la renuncia de Montero respondería a que el excoordinador “tiene como proyecto competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield, y va a dedicarse de lleno a ese desafío durante las próximas semanas”.

En tanto que sobre Zicavo aseguraron fuentes oficiales que su salida fue “por motivos personales”. Zicavo había llegado al cargo cuatro meses atrás, en abril de este año.

La función de la sindicatura es central, ya que se encarga de supervisar los procesos internos y asegurar la administración de los recursos asignados al organismo.

La situación financiera en PAMI

En mayo pasado, el PAMI recibió por parte del Gobierno una asignación de $580.000 millones y definió su realidad como “crítica”. La resolución, según lo publicado entonces, buscó cancelar compromisos acumulados con proveedores sanitarios para asegurar la continuidad de los servicios.

El documento justificó la transferencia con la “crítica situación financiera” que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y lo consideró necesario para “garantizar la continuidad de las prestaciones”.

“Considerando que, en atención a la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto”, se consignó entonces.

Sin embargo, los problemas no cesaron y a lo largo de los últimos meses se registraron distintos recortes de prestaciones por parte de clínicas e instituciones, en distintos lapsos, en pos de mejoras en los retrasos de los pagos.

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