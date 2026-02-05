El Gobierno pidió renovar el acuerdo de un camarista de Comodoro Py que cumple 75 años

El presidente Javier Milei solicitó al Senado la renovación del acuerdo del juez de la Cámara de Casación, Carlos Alberto Mahiques, para que pueda seguir ejerciendo como magistrado después de los 75 años, edad que cumple a fin de año y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento.

Lo hizo con una nota que firmó junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que ingresó a mesa de entradas de la Cámara alta, según pudo corroborar LA NACION.

El movimiento no es menor. La Cámara de Casación es un engranaje clave en la pirámide judicial: es el máximo tribunal penal del país y por allí pasan los expedientes más sensibles para la política.

Mahiques tiene un pasado que lo acerca al macrismo, por lo que la jugada del Ejecutivo, además de ser un tapón para el problema de las vacantes en la Justicia, puede ser leído también como un guiño hacia el Pro.

El magistrado llegó a su cargo actual desde la Casación porteña, a través de un decreto del presidente Mauricio Macri, en julio de 2018, en una maniobra que levantó polémica.

Por un breve lapso, Mahiques puso entre paréntesis su vocalía en esa Cámara para pasar a ser ministro de Justicia del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Fue desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016. Luego sería reemplazado por Gustavo Ferrari.

Los hijos del camarista también guardan contactos con el macrismo. Juan Bautista Mahiques fue representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura en el gobierno de Cambiemos y nombrado subsecretario dentro del Ministerio nacional de Justicia de Germán Garavano.

Juan Mahiques

Su otro hijo, Ignacio Mahiques, fue designado fiscal porteño en 2015.

El juez de Comodoro Py quedó envuelto en más de una polémica. Formó parte de la comitiva de funcionarios y magistrados que viajó a Lago Escondido en octubre de 2022 a la residencia del empresario Joe Lewis. Entre los presentes se encontraba el entonces ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.

Algunos de sus fallos también lo pusieron bajo observación. Con uno de ellos le entreabrió una puerta de salida del juicio por los Cuadernos de las Coimas al empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Junto a sus colegas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aporte de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral.

Sin embargo, la mayoría de la Sala luego dio vuelta su propio fallo, pero Mahiques mantuvo su postura inicial.

En noviembre, cumplirá 75 años años. Para continuar en el cargo, la mayoría del Senado deberá renovar el acuerdo por 5 años más. El kirchnerismo, con 21 legisladores propios y por lo menos 7 afines, conserva especial gravitación en la Cámara alta y será parte de esa discusión.