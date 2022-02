El Gobierno quiere entregarle la frecuencia de radio El Mundo al conductor militante Roberto Navarro

El directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se prepara para aprobar este jueves el concurso que entrega la AM 1070, que fue de la histórica radio El Mundo, al conductor kirchnerista Roberto Navarro, recordado por haber anunciado en C5N un triunfo de Daniel Scioli “por amplia diferencia” en las elecciones presidenciales de 2015 y por ser uno de los principales beneficiarios de la publicidad oficial que distribuye el gobierno de Alberto Fernández. La historia incluye un concurso previo declarado nulo, una larga lista de nombres vinculados al kirchnerismo, conflictos de intereses, incumplimientos de la ley de medios de 2009 y la sombra del multiprocesado y condenado exministro Julio de Vido.

Según consta en el expediente que tramita el Enacom, al que tuvo acceso LA NACION, Navarro pretende trasladar allí la programación de El Destape Radio, que emite actualmente por las frecuencias alquiladas FM 107.3 y AM 1050 Radio Güemes (el artículo 44 de la ley de medios vigente prohíbe ese alquiler, que jurídicamente se conoce como “delegación de la explotación”). Navarro sostiene en el documento que su programación es actualmente repetida por unas 50 emisoras en distintos puntos del país.

Si el directorio del Enacom, que preside el massista Claudio Ambrosini, lo declara finamente ganador del concurso y el presidente Fernández firma el decreto de adjudicación, Navarro podrá usar la frecuencia 1070 por diez años con opción a extenderla por cinco más. El directorio del ente, un organismo colegiado con cinco integrantes oficialistas y dos opositores, es el responsable de aplicar las leyes de medios y telecomunicaciones. El tema está en el orden del día de la reunión de este jueves.

Del concurso que podría ganar Navarro participaron también otros dos oferentes, Producciones Pope SRL -integrada por Patricia Adriana Muñoz y su hijo Facundo Nahuel Sammartino- y la Cooperativa de Trabajo Radio Cooperativa, también de línea editorial kirchnerista y que había ganado un primer concurso realizado sobre la misma frecuencia y que fue declarado desierto. Muñoz y Sammartino, accionistas de Pope según consta en el Boletín Oficial, trabajan en AM 1050 Radio Güemes, emisora que retransmite la actual El Destape Radio y que en la presentación de Navarro en el expediente del concurso se presenta como parte del “grupo El Destape”. El titular de Producciones Güemes es Néstor Omar, padre de Facundo.

Es que, en rigor, Navarro tiene ventaja en la segunda oportunidad en la que concursa LR1, licencia de la emblemática El Mundo. El primer concurso había sido ganado en marzo de 2020 por Radio Cooperativa pero en septiembre de 2021 fue anulado porque -según el Enacom- el presidente de la cooperativa, Martín Leandro Cigna, era al mismo tiempo director de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Es decir, era funcionario público. Y los funcionarios no pueden ser titulares de emisoras según el artículo 24, inciso h, de la ley de medios. Dicha anulación fue impugnada por Cooperativa y está actualmente en un pleito judicial.

El titular del Enacom, Claudio Ambrosini, junto a Sergio Massa en la apertura oficial de una muestra 5G

Medida cautelar

Radio Cooperativa -que transmite sin licencia en AM 770, frecuencia obtenida en 2012 cuando se le cayó la antena a la radio que la usaba anteriormente, Amplitud 770- se volvió a presentar en el segundo concurso, pero sería descartada por no desistir del litigio legal por el anterior. La organización sin fines de lucro argumenta que su propuesta debería tener prioridad para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89, inciso f, de la ley de medios, que reservó el 33% del espectro para las entidades no comerciales. En esa línea, la organización pidió una medida cautelar en la Justicia, que ya fue notificada al Enacom y que podría frenar el tratamiento del concurso en la reunión de directorio del jueves.

Cigna es sobrino y fue socio de Adrián Carlos Amodio -fallecido en 2018-, creador de Cooperativa, que en los 70 fue funcionario del Ministerio de Bienestar Social de José López Rega y delegado gremial de UPCN, y en su momento le aportó a Hebe de Bonafini la antena desde la que transmitía la ya extinguida Radio de las Madres (frecuencia ahora gestionada por la Cooperativa Auténtika, vinculada al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández).

Navarro se presentó al concurso con la empresa El Destape Radio SA de la que tiene el 80% de las acciones. El 20% restante se lo reparten sus hijos María Florencia y Nicolás Ariel, que ocupa el cargo de presidente de la sociedad. El patrimonio neto declarado por la empresa no llegaba en diciembre de 2020 a los $ 5 millones. Pero para participar del proceso, la sociedad se comprometió a aportar 28,7 millones de pesos. Y los accionistas a sumar otros $ 10 millones en proporción a sus respectivas tenencias.

El periodista Roberto Navarro, en su programa de El Destape Radio

El anteproyecto técnico, firmado por el ingeniero Néstor Gerardo Aguirre, preveía en septiembre pasado una inversión $38 millones en equipamiento, e informa que los estudios estarán en Ángel Carranza 1222, Capital, y la planta transmisora en Las Flores s/n, Avellaneda, en la margen rivereña de la autopista Buenos Aires-La Plata, frente al predio social del Club Independiente, en Wilde.

Según el informe contable, Roberto Navarro parece tener suficiente solvencia para encarar el proyecto. En el expediente declara un patrimonio al 31 de agosto de 2021 de 144,8 millones de pesos. En esa suma probablemente ocupe un lugar relevante el domicilio informado en el mismo documento: un piso 13 sobre la Avenida del Libertador con vistas al Rosedal y el río de La Plata.

La abogada apoderada

La apoderada de la empresa ante el Enacom es la abogada chaqueña Susana Pachecoy, que tiene oficinas en Resistencia. Pachecoy es, además, directora del instituto terciario privado Nuestra Voz, que a través de la escuela ETER -dirigida por Eduardo Aliverti- es filial del ISER, instituto del Enacom que forma locutores. La abogada es esposa de Luis Lázzaro, actual director general de Relaciones Institucionales del Enacom y ex funcionario de los organismos antecesores, la Afsca y el Comfer. En 2010, el matrimonio fue investigado por la Oficina Anticorrupción por presunto tráfico de influencias (Pachecoy había sido la abogada con más trámites en el organismo del que su marido era un alto funcionario).

El Destape creció meteóricamente desde un simple programa de cable a comienzos del siglo a un multimedio con aspiraciones. Actualmente, además de El Destape Radio SA, los Navarro son dueños de Talar Producciones SA, Producciones La Ñata y KM Comunicación.

En el currículum que consta en el expediente del Enacom, Navarro rememora sus comienzos en el suplemento de economía del diario Página 12 y su paso por Tiempo Argentino, de Sergio Szpolski, y destaca su carácter de fundador, en 2014, del sitio de noticias El Destape “uno de los medios con más audiencia de la Argentina”, dice. Recuerda su paso por Radio del Plata, Radio 10, América TV, y las señales CN23 -también de Szpolski- y C5N de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Incluye como reconocimientos los premios Nuevas Miradas, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y Rodolfo Walsh, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el mismo que recibieron Hugo Chávez y Rafael Correa, entre otros.

En el capítulo que incluye la propuesta de programación se presenta a Daniel “el Tano” Gentili como productor general del proyecto. Gentili fue director de Radio América en 2015, cuando aún pertenecía al grupo Szpolski y poco antes de su quiebra y desaparición, y luego lo fue de militante FM La Patriada en 2017 antes de convertirse en director de la FM de Navarro. En la propuesta artística también fue incluida Lidia Taty Almeida, referente de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo; Roberto Caballero, el principal colaborador de Szpolski en el diario Tiempo Argentino; el humorista Dady Brieva, integrante del recordado trío Midachi; y Marcelo Figueras, escritor que acompañó a Cristina Kirchner en las presentaciones de su libro Sinceramente, entre otros.

En 2020, un competidor denunció a El Destape ante la empresa Comscore por intentar falsificar sus números de audiencia. La empresa de mediciones investigó y corrigió las cifras que para octubre de aquel año pasaron de supuestos 1,7 millones de usuarios únicos a sólo 381.000.

LR1 Radio El Mundo AM 1070 comenzó sus emisiones el 29 de noviembre de 1935 en sus estudios de Maipú 555, histórico edifico donde hoy funciona Radio Nacional Buenos Aires. Tras varios cambios de gestión y gran conflictividad, la última titular de la licencia, Difusora Baires SA, controlada por el grupo Disney, decidió apagar la emisora, indemnizar a los empleados y devolver la licencia al Enacom a partir del 1° de abril de 2019.

Durante la administración Macri, Disney ya había escindido las frecuencias de la AM y la FM -donde desde hace 20 años transmite Radio Disney-, se quedó con esta última y devolvió la de la AM, que hasta entonces había sido explotada por la productora ArteArgentina SA, controlada por el empresario chaqueño Eduardo Martín Rodríguez Flores. En la resolución 2002/2019, el Enacom declaró la extinción de la licencia y anunció la convocatoria a un nuevo concurso, que terminó de definirse en marzo de 2020 y fue declarado nulo un año después. Rodríguez Flores sigue sosteniendo una emisión online con la marca de El Mundo y prometió revivir la de FM Horizonte, que durante los primeros años de la FM fue líder en audiencia con un estilo aún recordado.

El Mundo de De Vido

Julio De Vido, ligado a la historia reciente de radio El Mundo

Antes de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015, Radio El Mundo estuvo bajo control del todavía superministro De Vido. En 2014, de la mano del grupo rosarino Vignatti -muy cercano al gobierno en las presidencias de Cristina Kirchner-, recayó en la emisora José María Olazagasti, ex secretario privado de De Vido, y también trabajó una hija de Claudio Uberti, funcionario de Planificación que debió renunciar por el caso de la valija de Antonini Wilson (US$800.000 que llegaron de Venezuela en un vuelo de la presidencia el 4 de agosto de 2007). Vignatti adquirió una participación accionaria por sugerencia de Juan José Levy, empresario que intermedió en negocios entre Venezuela y Argentina. Levy ingresó en la sociedad a través de su hermano Carlos, y ambos salieron antes del cambio de gobierno en 2015.

Entre los asiduos a la emisora por aquellos tiempos estaba el subsecretario de Coordinación y Gestión y mano derecha de De Vido, Roberto Baratta. Ambos están procesados en la causa de los cuadernos de la corrupción, entre otras.

Precisamente en esa causa se conocieron recientemente unos chats entre Baratta y Navarro -y otros comunicadores- en los que el exfuncionario le transmitía instrucciones al conductor para coordinar acciones de propaganda con el fin de desacreditar la investigación (entre otros temas sobre los que se coordinaban acciones). Los chats en cuestión están siendo objeto de un peritaje y, a pedido de la fiscalía, podrían ser incorporados como prueba en la misma causa de los cuadernos.

Desde que en el segundo semestre de 2009 recibió $64.977 pesos de entonces (unos 17.000 dólares de aquella época), Navarro -a título personal y por sus empresas- fue creciendo en volumen de publicidad oficial nacional (sin contar otras jurisdicciones), con picos en los años electorales, y hasta totalizar en diciembre de 2021 los $87 millones (unos 435.000 dólares). Esa cifra no incluye la inversión de las jurisdicciones provinciales, municipales y de organismos descentralizados.