El Gobierno respondió a un gremio estatal que pidió un informe psicofísico de Milei

Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentara un pedido de acceso a la información pública para conocer si Javier Milei se encuentra “apto” para ejercer su cargo, la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei respondió al gremio con documentación que el sindicato consideró “incompleta y evasiva”.

“Preliminarmente, cabe señalar, que el Señor Presidente de la Nación Argentina ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional Argentina”, indica el documento firmado por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General.

Enseguida, el informe concluye: “Por su parte, se hace saber esta Dirección General de Recursos Humanos, es competente en relación al marco normativo aplicable en materia de Empleo Público Nacional (Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, y su Decreto Reglamentario N° 1421/2002)”.

La nota de la Secretaría General de la Presidencia ATE

Estas normas establecen como requisito para ingresar a la Administración Pública Nacional la acreditación de un certificado de aptitud psicofísica. Sin embargo, la ley excluye de su régimen al jefe de Gabinete, los ministros, el secretario general de la Presidencia, los secretarios y los subsecretarios, entre otros cargos. La normativa no menciona al Presidente de la Nación.

Ante la respuesta del Gobierno, ATE “insiste y exige que se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo”. Aunque “valora” la contestación, el gremio considera que la información proveída por la Secretaría General es “incompleta y evasiva” y que “no cumple con los requisitos legales mínimos”. El sindicato sostiene que deberían “adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

“Nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”, presionó el gremialista.

ÚLTIMO MOMENTO!!

EL GOBIERNO RESPONDIÓ A ATE POR SU PEDIDO DE UN EXAMEN MÉDICO A MILEI



VALORAMOS LA RESPUESTA OFICIAL, PERO LA MISMA ES INCOMPLETA Y EVASIVA!!



A través de la Secretaría General de la Presidencia de @KarinaMileiOk , respondieron al pedido de ATE para que brinden… pic.twitter.com/HFnvSPUnH0 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 27, 2026

El sindicato también apuntó a las últimas apariciones públicas de Milei, entre las que mencionó el acto en Neuquén en el que minimizó las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes; el viaje a España, donde propinó insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la prensa; y el discurso en la Fundación Faro, en el que afirmó que “se tienen que quemar en la hoguera” los “hijos de puta” y, entre ellos, nombró a distintos periodistas.

“Durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid”, dijo Aguiar. Y agregó: “Es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial”.

Javier Milei en Madrid THOMAS COEX - AFP

El jefe de ATE agregó que cuando los expresidentes Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri “tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales”. “No nos pueden responder con un papelito”, se quejó Aguiar. Y concluyó: “Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”.

El sindicato anunció que “enviará en las próximas horas un pedido adicional para que publiquen la documentación probatoria firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Javier Milei”. Además, informó que impulsará una iniciativa para que “a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos”.

La solicitud de acceso a la información pública presentada por Aguiar en septiembre pasado conforme a la Ley 27.275 pedía conocer tres cuestiones: si existe un “examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que evalúe la aptitud psicofísica y/o psíquica del Milei para el ejercicio del cargo; en caso afirmativo, se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente, y resultado (‘apto’/‘no apto’ o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia; y si existe normativa, protocolo o reglamento interno, vigente o proyectado, que prevea controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica”.

Junto a esta presentación, Aguiar había indicado que Milei “padece algún tipo de psicosis”, situación “muy peligrosa” debido a que “encabeza la administración pública nacional”.

ATE EXIGIRÁ UN EXAMEN MÉDICO PARA CONOCER EL ESTADO DE SALUD DEL PRESIDENTE!!



LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!



No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que @JMilei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS, y su salud no es exclusivamente privada… pic.twitter.com/l8ul6y7Pnz — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 15, 2026

A su vez, el jefe de ATE había planteado que, a su entender, existe una contradicción entre las exigencias que deben cumplir los empleados públicos y aquellas previstas para quienes conducen el Estado. Indicó que los trabajadores estatales deben someterse a un examen médico preocupacional antes de ingresar a la administración pública y sostuvo que debería existir un requisito similar para quienes ocupan los máximos cargos del Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que se pone en debate la realización de un psicotécnico a aquellos candidatos a ocupar cargos públicos o mismo los que ocupen un lugar en el Poder Ejecutivo. Distintos proyectos fueron presentados en el Congreso, pero ninguno prosperó. Para que aquellos postulantes a ocupar cargos públicos deban someterse a un psicotécnico se tiene que reformar el Código Nacional Electoral.

Además, varios miembros de la oposición al Gobierno quisieron poner en agenda el estado mental del Presidente. En 2023, en el debate presidencial, el exministro de Economía Sergio Massa pidió que Milei se haga un test psicotécnico e hizo alusión a una pasantía en el Banco Central cuando tenía 22 años.