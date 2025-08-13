El Gobierno se mete en la causa del fentanilo contaminado y recusa al juez Ernesto Kreplak por su “vínculo familiar”

El Gobierno nacional recusará en las próximas horas al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que interviene en la causa del fentanilo contaminado procedente del laboratorio HLB Pharma, que terminó con la vida de casi un centenar de personas. El pedido se hará a través de la querella en la causa del Ministerio de Salud de la Nación.

Según pudo saber LA NACION de fuentes gubernamentales, la recusación será “por su vínculo familiar con el ministro Nicolás Kreplak”, a quien en la Casa Rosada se definió como el “principal comprador de HLB Pharma”, por su rol como responsable estatal de la Salud en la provincia.

Nicolás Kreplak, hermano menor del magistrado, es ministro de Axel Kicillof desde el 28 de julio 2021, cuando asumió en lugar de Daniel Gollán. Consultados por este medio, en el juzgado de Kreplak interpretaron el anuncio del gobierno como una maniobra política para desplazarlo de la causa.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, hermano del juez Ernesto Kreplak, junto al gobernador Axel Kicillof GPBA

Se trata del segundo movimiento del Gobierno en el caso, que en los últimos días, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, se presentó en los tribunales de Comodoro Py por una cuestión administrativa. Fue un movimiento que eventualmente podría buscar que la investigación cambie de sede judicial.

Reunión en la Casa Rosada

La confirmación llegó en el anochecer de este miércoles, apenas horas después de que el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, haya visitado la Casa Rosada para reunirse con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Lugones es uno de los funcionarios que integran el Gabinete libertario por su cercanía con Caputo. Tras el encuentro a puertas cerradas, el Gobierno confirmó que presentará la recusación contra el juez Kreplak.

El ministro de Salud nacional, Mario Lugones, se reunió hoy en la Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo Captura

Por el escándalo del fentanilo contaminado se abrió una investigación en abril pasado y ya se registran un centenar de fallecidos en distintos puntos del país. Los primeros de ellos fueron en la provincia de Buenos Aires y el caso quedó radicado en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Kreplak.

En las últimas horas el magistrado actualizó los datos de afectados en el caso. Según consta en el expediente son 87 los fallecimientos confirmados y otros 9 están en investigación.

Esos últimos nueve decesos fueron informados por el hospital de Bahía Blanca y la Justicia intenta ahora determinar si corresponden al uso del fármaco contaminado con bacterias que habría generado el brote infeccioso con consecuencias mortales en distintos puntos del país.

Uno de los ingresos al laboratorio HLB Pharma en San Isidro Nicolás Suárez - LA NACION

A los 76 fallecidos contabilizados en La Plata y Rosario se agregaron luego nuevos decesos en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa. Pero ahora la nómina se podría ampliar con los casos que se investigan en Bahía Blanca, para llegar a casi un centenar de víctimas mortales, sostuvo Kreplak en diálogo con LA NACION.

No obstante, el Hospital Español de esa ciudad bonaerense desmintió que allí se hubieran registrado decesos por el fentanilo contaminado. La investigación judicial comenzó en abril pasado con el testimonio de más de una decena de familiares de las víctimas mortales registradas en el Hospital Italiano de la capital provincial.

Con el paso de los meses se sumaron historias clínicas de 200 nosocomios de distintos puntos del país, para intentar determinar si nuevos decesos corresponden a la contaminación del fármaco. Según el avance de la investigación, fueron como mínimo cinco los lotes contaminados de fentanilo que se distribuyeron en ocho distintos nosocomios y centros de salud del país.