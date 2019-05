Maia Jastreblansky SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2019 • 11:01

El estrecho colaborador presidencial elaboró el razonamiento esta semana. "Cristina no debería presentarse. Ya fue presidenta dos veces, no lo necesita, ya cumplió con esa ambición y puede traspasar sus votos a otro, tranquilamente". Estuvo solo en su tesis. Nadie más en la Casa Rosada se animó a esbozar el escenario que finalmente se configuró esta mañana, cuando la ex mandataria anunció que le dejará la candidatura presidencial a Alberto Fernández , para ir como compañera de fórmula.

"Es lo que siempre dijimos. Es ella o alguien que represente el espacio. A nosotros no nos cambia nada", señalaron esta mañana desde la Casa Rosada a LA NACION. En el Gobierno se tomaron esta mañana unos minutos de reflexión, pero se espera que en las próximas horas distintos funcionarios salgan a hablar sobre el anuncio de la ex mandataria.

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro , posible candidato del oficialismo en La Matanza y uno de los primeros ministros en hablar públicamente tras el anuncio de Cristina, señaló esta mañana en el programa radial BorderPeriodismo: "Si Cristina está en la fórmula, es la candidata". El funcionario agregó, doblando la apuesta política: "Esto es básicamente una copia de la fórmula de (Héctor) Cámpora con la única diferencia es que en esa época (Juan) Perón estaba en el exilio".

El tercer tercio

Durante los últimos meses, los funcionarios del Gobierno se cansaron de insistir, en cada charla reservada, que daban por hecho que Cristina se presentaría en este turno electoral. El cálculo político que hace el oficialismo es que la ex mandataria tiene un caudal de votos -uno de los "tres tercios" que el oficialismo detecta en sus propios sondeos- que hacen imposible que ella resigne una candidatura.

Con la fórmula Fernández-Fernández la pregunta es si el kirchnerismo podrá también atraer a una parte del "tercio del medio", del PJ no kirchnerista o de los indecisos.

Cerca de Marcos Peña , rechazan que los acuerdos políticos afecten las proyecciones. "Nosotros no creemos que los acuerdos de cúpula derramen en suma de votos", aseguraban hoy cerca del jefe de Gabinete.

"Yo creo que saben que pierden al final del camino y están haciendo movidas de distracción. Es una fórmula nacida desde la debilidad", manifestó uno de los armadores del oficialismo para insistir en el "techo" que, según su lectura, tiene Cristina Kirchner.

Las posibles alianzas del arco opositor, sin embargo, fueron fantasmas que sobrevolaron esta semana en las reuniones políticas del oficialismo. Un intendente del conurbano de peso en el armado político sintetizó en diálogo con LA NACION: "Si (Sergio) Massa cierra con Cristina, por ejemplo, vamos a tener un problema con 4 o 5 puntos".

El Gobierno cree que la sociedad se mantendrá polarizada, sobre todo en un escenario de ballotage. Pero en el primer tramo del calendario electoral la Casa Rosada necesita mantener encendida la llama de Alternativa Federal. "Ahora Cambiemos necesita un espacio del medio vigoroso para que alguien absorba el enojo con el Gobierno. Los desencantados necesitan canalizar su enojo con un candidato que no sea kirchnerista en esta etapa", señalaron en las últimas horas en un despacho de la Casa Rosada. Las negras comenzaron a jugar con movimientos inesperados.