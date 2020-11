El gremio de los colectiveros amenaza con un paro nacional para la semana próxima Fuente: Archivo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el influyente gremio que reúne a los colectiveros, se declaró ayer en alerta y movilización y no descartó activar un paro nacional para la semana próxima por el retraso en el pago de los sueldos debido a que el Gobierno no envió los subisidios a las empresas del sector.

"Se ha decretado el estado de alerta y movilización en todo el país ante la falta de transferencia de los fondos correspondientes a subsidios destinados a salarios, que ya fueran aprobados por el Ministerio de Transporte de la Nación, pero no enviados por el Ministerio de Economía", informó el gremio que lidera Roberto Fernández en un comunicado.

Y continuó: "La UTA reclama el cumplimiento efectivo de todos los acuerdos y disposiciones que garanticen los derechos de los trabajadores, y anticipa que se profundizaran las medidas de fuerza para el caso de no recibir una respuesta urgente de parte de las autoridades".

En una negociación a tres bandas, de la que participan el Estado, los empresarios y el gremio, la semana pasada se había avanzado con el acuerdo salarial para los choferes de corta distancia. Se pactó un aumento de 30% entre enero y septiembre, y retomar la negociación en enero de 2021por el trimestre final del año en curso. El trato facilitó el acuerdo en 12 de las 23 provincias.

Sin embargo, la demora del Gobierno nacional en la transferencia de los subsidios demoró el pago de los salarios por parte de las empresas beneficiarias de la ayuda estatal. Según fuentes del sector, la deuda en subsidios por parte de la Nación alcanzaría los 5000 millones de pesos solo para el transporte urbano de colectivos.

"Los empresarios tienen algo de razón. Como a ellos no les transfieren los subsidios a nosotros no nos pagan. Quedamos como el jamón del sandwich", dijo Fernández a LA NACION. Y agregó, en un tono desafiante al Gobierno: "Si no se cumple con el pago la semana que viene, el viernes podríamos activar medidas de fuerza. No creo que quieran un quilombo en las calles".

Fernández, que lidera la UTA desde 2008, forma parte de la CGT y comulga hasta hoy con el liderazgo de Héctor Daer. Sin embargo, envió recientemente a Mario Caligari, uno de sus hombres de confianza, a reflotar la poderosa confederación de gremios del transporte, cuyo referente hoy es el portuario Juan Carlos Schmid.

En el interior hay muchas seccionales en pie de guerra porque no se cumplió con el pago del aumento salarial. Incluso, muchas de esas seccionales tomaron distancia de Fernández y desconocen su liderazgo a nivel nacional. Hay dos casos emblemáticos: el de Córdoba y el de Buenos Aires, cuyo referente opositor, Miguel Bustinduy, selló una alianza con el moyanismo para destronar a Fernández.

Jujuy

Una de las provincias en las que el conflicto salarial no cede es Jujuy. Ayer se cumplió el cuarto día de huelga por tiempo indeterminado, en reclamo por salarios adeudados de octubre.

"Venimos poniendo toda la responsabilidad para con la sociedad, pero es momento que alguien se haga cargo de esta situación", sostuvo el secretario general de la UTA Jujuy, Sergio Lobo, quien recordó que desde enero del año pasado padecen constantes atrasos en los haberes mensuales.

La UTA reúne a los colectiveros de larga y corta distancia, a los choferes de combis y a una porción de los metrodelegados del subte de la Ciudad de Buenos Aires.ß

