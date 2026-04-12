El Gobierno siente el impacto y la oposición carga contra Milei, tras la derrota de Orban en Hungría

En febrero, cantaron juntos Burnig Love, una conocida, canción de Elvis Presley, y se rieron con complicidad en un alto de la reunión del Consejo de la Paz que capitanea Donald Trump. Hace sólo dos semanas, Javier Milei y Viktor Orban volvieron a encontrarse, esta vez en el país europeo y en el marco de la cumbre conservadora Cpac, sin saber que ambos lamentarían el resultado de las elecciones de este domingo, en las que el presidente húngaro sufrió una dura derrota, que determina su pronta salida, luego de 16 años consecutivos en el poder.

En el Gobierno primó el silencio, sin comentarios oficiales hasta el momento, en relación al traspié de un aliado.

En sus redes sociales, Milei reposteó otras noticias de la gestión y la economía, como la detención de dos narcos en Tucumán, el aumento de los permisos de construcción en la ciudad de Buenos Aires y exportaciones “récord”. El silencio se contrapuso con la amplia difusión que la Oficina del Presidente le dio a la visita de Milei a Budapest dos semanas atrás.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro.



El mandatario argentino realizó la primera visita oficial a Hungría, un país emblemático para el mundo occidental que… pic.twitter.com/ku2xb1iX8U — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026

Ante una consulta de LA NACION, desde el Gobierno no descartaban al cierre de esta nota emitir un comunicado de felicitaciones para el ganador de la contienda, Peter Magyar, pero sin precisiones ni certezas.

Una actitud que distó de recientes comicios en las que el Gobierno, a través de la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, felicitó de inmediato al vencedor, como en las victorias de Nasry Asfura en Honduras (comunicado conjunto con otros países de la región) o la de José Antonio Kast en Chile, afines ideológicamente con el gobierno libertario.

Aliados incondicionales de Trump, y con fuertes coincidencias en sus posturas anti-woke, contra el periodismo, liberales en lo económico y anti-europeistas, Milei y Orban cimentaron en los últimos años un vínculo de indudable cercanía, por lo que la derrota de éste último a manos de un exaliado no cayó bien en el universo libertario.

La derrota de Orban en Hungría y el triunfo de Magyar es una gran noticia para la democracia en Europa y el mundo.



La caída de la extrema derecha puede marcar el inicio del fin de un proceso que hizo de la xenofobia, la homofobia y el odio sus banderas. pic.twitter.com/KhxoKRL7xO — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 12, 2026

Desde que Orban reconoció la derrota y felicitó a Magyar, distintos dirigentes opositores aprovecharon para pasarle la factura al Gobierno. “La derrota de Orban en Hungría y el triunfo de Magyar es una gran noticia para la democracia en Europa y el mundo. La caída de la extrema derecha puede marcar el inicio del fin de un proceso que hizo de la xenofobia, la homofobia y el odio sus banderas”, afirmó el diputado Esteban Paulón (PS).

A su vez Myriam Bregman (FIT) describió a Orban como “otro amiguito de Milei que pierde las elecciones”.

En el Pro, en tanto, hablaban de una “derrota del populismo” e ironizaban por lo bajo sobre otra “derrotada”, la vicejefa de gobierno porteño Clara Muzzio, distanciada del jefe de gobierno Jorge Macri, y que tiene a Orban como uno de sus modelos políticos y de gestión.