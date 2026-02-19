El video de Milei con Viktor Orbán cantando una canción de Elvis Presley y la broma del líder húngaro

Un llamativo momento se desató este jueves entre el presidente Javier Milei y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Durante el primer encuentro del Consejo de la Paz en Washington, Estados Unidos, los dos se vieron abrazados mientras reían y cantaban al ritmo de una canción de Elvis Presley. Adelante, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reía. “Si seguimos así, nos van a separar”, bromeó Orbán en sus redes sociales.

La sesión inaugural del foro se llevó adelante en el Instituto de la Paz y participaron presidentes de 27 países, miembros fundadores de la entidad y alineados con la Casa Blanca. Su objetivo es armar el plan de paz en la Franja de Gaza y su reconstrucción. Fue durante dicha reunión que Milei fue posicionado al lado de Orbán. Cada uno tenía en su asiento una gorra roja con la palabra USA, característica del trumpismo.

Milei junto a Orbán en el Consejo de la Paz SAUL LOEB� - AFP�

Mientras sonaba Burning Love de Elvis Presley en la sala, Milei comenzó a saltar en su silla y se acercó a abrazar a Orbán. El primer ministro murmuró tímidamente la letra de la canción, mientras el mandatario argentino tomaba el micrófono frente a él y simulaba gritar “burning love”.

Adelante de él, Gianni Infantino observaba animado desde su asiento. Incluso compartió algunas risas con los mandatarios y se animó a chasquear al ritmo de la canción.

Orbán compartió otro fragmento del encuentro en donde él y Milei se reían durante una charla. Luego, Orbán miró directo a la cámara, que parecía manejada por una persona a la distancia, y le sonrió y la saludó. Luego, publicó el video en sus redes sociales y en la descripción escribió: “Si seguimos así, nos van a separar”. Milei reposteó el video en sus historias de Instagram.

El video de Javier Milei con Orbán en el Consejo de la Paz

Trump le recordó a Milei su respaldo

El mandatario llegó a la capital norteamericana mientras en la Argentina la Cámara de Diputados debate la reforma laboral, en un día marcado por el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT). Fue acompañado del canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante el primer encuentro, Milei anunció que el Gobierno argentino pone a disposición el envío de los Cascos Blancos a la Franja de Gaza. El organismo a cargo de Eduardo Poretti, y que depende de la Cancillería, es el encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional basada en la cooperación y la participación comunitaria.

“La Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo. Trump ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza, que luego ratificó la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU“, señaló el Presidente.

Donald Trump y Javier Milei durante la foto grupal SAUL LOEB - AFP

Previamente, Milei recibió un nuevo guiño de Trump cuando el estadounidense introdujo a los líderes presentes. ¿Dónde está el presidente Milei? Le di mi apoyo. No se supone que deba apoyar a la gente, pero apoyo a la gente que me gusta. He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos en Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a [el premier húngaro] Viktor Orbán, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei, que iba un poco por detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante“, expresó.

Y continuó: “Te diré que Milei lo hizo muy bien. Estaba un poco abajo, ¿verdad? Y luego terminó ganando de forma aplastante. Eso está muy bien. Lo harás genial, Viktor. Tienes mi total apoyo“.