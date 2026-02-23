El Gobierno sostiene el pliego de Mahiques, pese al escándalo por el festejo en la quinta de Pilar

El Gobierno nacional no tiene pensado retirar el pliego del camarista Carlos Mahiques, con el que busca que se mantenga en su cargo después de cumplir 75 años, el próximo primero de noviembre. Así lo pudo saber este lunes LA NACION de fuentes oficiales de la Casa Rosada.

“No vemos por qué”, afirmó un funcionario de la administración de Javier Milei ante la consulta respecto de si evalúan retirar el pliego enviado al Senado, a comienzos de este mes, para que Mahiques prosiga en el cargo más allá del límite etario que impone la Constitución a los magistrados.

Mahiques quedó en medio de una controversia después de que LA NACION publicara el domingo que festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar cuya propiedad se atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, según contaron jueces, fiscales y funcionarios.

La revelación adquiere importancia porque justamente esa lujosa quinta de Pilar es objeto de una investigación judicial sobre la cual debe decidir el propio Mahiques. El festejo al que hicieron alusión las fuentes consultadas ocurrió en noviembre de 2025, cuando Mahiques cumplió 74 años.

La quinta de Pilar que la Justicia investiga si pertenece a integrantes de la AFA Ricardo Pristupluk

Mahiques fue sorteado junto a sus pares de la Sala I de la Casación, Daniel Petrone y Javier Carbajo, para definir si abren el recurso de queja que planteó un fiscal de San Martín para que el caso regrese al fuero federal o si dejan todo en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Esta última opción es la que quieren los acusados, entre los que además de Toviggino se encuentra el propio titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En tanto que un sector de la Justicia y los querellantes buscan que regrese al fuero en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultados por la situación de Mahiques, las fuentes oficiales dijeron que no ven motivos para retirar el pliego y aludieron a que el juez niega la existencia de la fiesta, aunque dejaron abierta la posibilidad de que el festejo se hiciera con la presencia de “importantes personalidades de la justicia”, según aseguró un hombre de Balcarce 50.

“No tiene muchas polémicas”

“Si fuera por tener vínculos con la AFA habría que apuntar a mucha gente”, sostuvieron luego. “Es un juez que, en términos de fallos, la verdad es que no tiene muchas polémicas”, definió otra de las fuentes consultadas. En la misma línea, consideró “apresurado” opinar en el marco actual.

La información sobre la fiesta del cumpleaños 74 de Mahiques fue dada a conocer este domingo por LA NACION. Según reconstruyó este diario, jueces, fiscales, funcionarios y referentes de la AFA cuentan que el festejo se dio a fines del año pasado, en el predio investigado actualmente por la Justicia.

Pablo Toviggino junto a Claudio Chiqui Tapia; ambos están investigados por la quinta de Pilar

Incluso uno de los jueces consultados por este diario reconoció que asistió al evento. Mahiques negó que esa fiesta haya ocurrido, aunque después desafió con una pregunta: “Y si fuera cierto, ¿Cuál sería el inconveniente?“, y agregó: ”No siento que sea algo por lo que deba excusarme".

Mahiques llegó a la Cámara de Casación federal en 2017, por medio de un traspaso que despertó otra fuerte polémica. Con 74 años cumplidos en noviembre, el 4 de este mes consiguió que Milei solicite al Senado que le otorgue un nuevo acuerdo para que continúe como juez más allá del límite de 75 años.

Esa decisión comenzó a tomar forma el año pasado y para eso, el Gobierno abrió el expediente 176/25, que se aceleró durante las primeras semanas de este año, hasta que cosechó las dos firmas clave. El martes 3 de este mes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estampó su firma. Y antes de la medianoche de ese mismo día, hizo lo propio el Presidente. En la mañana del miércoles 4 ingresó por la Mesa de Entradas del Senado.

La mira en la AFA, en otro carril

Por carril paralelo, el Gobierno mantiene su propia embestida contra la la cúpula de la AFA, pero es en un expediente aparte del de la quinta de Pilar sobre el que deberá decidir Mahiques.

Desde fines del año pasado, a través de una presentación en la Justicia en lo penal económico, la ARCA puso la lupa la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025. En el marco de ese expediente, el juez Diego Amarante citó a indagatoria a Tapia y Toviggino para la primera semana de marzo.