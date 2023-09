escuchar

Un día después del repudio del Gobierno al homenaje que hizo la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel a las víctimas de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, aprovechó la llegada de Lionel Messi y el resto de los jugadores argentinos para subir a la selección de fútbol a la pelea con Javier Milei .

Pietragalla escribió el Twitter: “Los campeones del mundo ya están en Argentina! Y abrazan la memoria, la verdad y la Justicia! Campeones con todas las letras!”, junto con tres fotos de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección con banderas que llevan la leyenda “Más memoria, más verdad, más justicia”, y la firma de la Secretaría de Derechos Humanos. A primer golpe de vista la imagen parece ser actual, y el mensaje de Pietragalla apunta en ese sentido, pero no lo es.

Se trata de una foto que se tomó el 24 de marzo (Día de la Memoria) de 2022, antes del mundial que consagró campeón al equipo argentino. El observador atento podrá advertirlo porque la ropa de los jugadores tiene dos estrellas -y no tres-, y hay futbolistas que esta vez no fueron convocados. En las redes sociales no tardaron en advertir y criticar el posteo del funcionario argentino.

La jugada de Pietragalla se enmarca en la fuerte polémica instalada en torno al acto organizado por Villarruel y el repudio que plantearon las distintas terminales del kirchnerismo, la izquierda y las organizaciones de derechos humanos. Pero no está desprovista de riesgos: invoca a un seleccionado de fútbol que evitó sin disimulos quedar asociado a un frente político y al oficialismo en particular. Al punto que ni siquiera después de ganar el Mundial de Qatar aceptaron reunirse con el Presidente y mostrarse en el balcón de la Casa Rosada, como los campeones del 86.

Los campeones del mundo ya están en Argentina!⭐️⭐️⭐️

Y abrazan la memoria, la verdad y la Justicia!

Campeones con todas las letras!🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/W3PVwXsp3y — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) September 5, 2023

En la página web de la Secretaría de Derechos Humanos se publicitaron las fotos de entonces. “En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Selección de Fútbol de Argentina y el cuerpo técnico posaron con una bandera con las consignas de Memoria, Verdad y Justicia y demostraron una vez más su compromiso con la promoción de los derechos humanos”, dice la publicación del 24 de marzo de 2022.

Agrega que “a partir de un pedido especial de los Organismos de derechos humanos (y la gestión de la AFA en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)” se cambió un partido de la selección “del 24 al 25 de marzo” para “permitir que se realicen los actos y marchas en conmemoración de los desaparecidos y las desaparecidas de la última dictadura cívico-militar y así reafirmar y profundizar el compromiso entre el deporte y los derechos humanos”.

LA NACION