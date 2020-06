El gremio judicial anunció un apagón informático de 24 horas el próximo viernes en rechazo al pago del aguinaldo en cuotas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2020 • 14:09

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que lidera el gremialista Julio Piumato , anunció para el viernes próximo un "apagón informático" como medida de fuerza contra la decisión de la Corte Suprema de que el medio aguinaldo a los trabajadores del Poder Judicial se pague en tres cuotas.

"Es un paro. El que está trabajando presencial no va y el que no está yendo, desenchufa", explicó Piumato a LA NACION. En principio, la medida de fuerza será por 24 horas, pero el gremialista de la CGT advierte que no descartan que se extienda.

Los jueces de la Corte, en línea con lo establecido por el Poder Ejecutivo, dijeron ayer que la totalidad del personal del Poder Judicial cobrará una primera cuota del aguinaldo como estaba previsto y las otras dos, con los sueldos de los meses de julio y agosto.

Julio Piumato, secretario general del gremio judicial Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Manera / LA NACION

"La ley establece cómo se paga el aguinaldo. Estamos presentando una nota en el Consejo de la Magistratura y en la Corte para que se revea la medida", dijo el gremialista. Según Piumato, los fondos para el pago en una sola cuota estaban disponibles.

"El aguinaldo estaba liquidado, la gente lo tenía en los recibos, se pagaba junto con el sueldo. Lugones [el presidente del Consejo de la Magistratura] dijo incluso que estaba la plata", se quejó el referente del gremio judicial.

Piumato no es el único dirigente de la CGT que mantiene la guardia en alto por el pago del medio aguinaldo en cuotas. Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN, rechazó el pago escalonado que decidió la Casa Rosada, en su rol de empleadora. Por la crisis, y en espejo a la resolución de la Nación, son cada vez más las provincias que adoptaron esta modalidad de pago.