El gremio que lideró la protesta de Intercargo adelantó más problemas con los vuelos

El titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, gremio que impulsó la medida de fuerza de Intercargo en Aeroparque el miércoles y causó decenas de demoras y cancelaciones, adelantó este viernes más problemas con los vuelos para mañana. “No van a salir”, advirtió el gremialista. Además, criticó la medida impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habilita a las Fuerzas de Seguridad a cargar y descargar aviones: afirmó que “nadie tiene hecho un curso” para mercadería peligrosa o explosivos.

Luego de que el gobierno de Javier Milei echara a 15 trabajadores de Intercargo por la medida de fuerza, Llano adelantó más complicaciones para este sábado. “Las personas que fueron despedidas eran de los micros, y ayer y hoy tienen franco. Deberían trabajar mañana, así que no vamos a tener gente y se va a demostrar que los vuelos no van a salir o se van a demorar por falta de personal” , indicó el gremialista en diálogo con Radio con Vos. “Después queremos que el Gobierno explique cómo van a atender los vuelos del sábado, que son muchos más. Y luego veremos desde el lunes cómo vamos a seguir”, agregó.

En tanto, Llano aseguró que la huelga del miércoles fue sorpresiva debido a -según indicó- la ausencia de una autoridad de la empresa para notificarle. “Se niega a hablar. Si hubiera habido una mesa de diálogo, hubiésemos avisado. Hace meses que estamos pidiendo reunión y nadie atiende, y así no nos deja alternativa si no tenemos a quién comunicarle. Hoy todavía no pudimos hablar con ningún directivo de la empresa. Ayer despidieron a 15 personas y no hicimos medida de fuerza”, insistió.

En otro tramo de la entrevista, criticó la Resolución 49/2024 que habilita a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a cargar y descargar aviones en el caso de “emergencia”. “Es un riesgo muy grande para la seguridad de las personas y de las empresas. No sé si los organismos internacionales van a autorizar esto. Las empresas americanas, salvo American Airlines -que no depende del servicio de rampa-, no van a permitir que la Policía cargue y descargue los aviones porque nadie tiene un curso, por ejemplo, de mercancías peligrosas, nadie sabe operar un radioactivo con un corrosivo o un explosivo en un avión, eso lleva capacitación”, advirtió Llano.

Tras el paro del miércoles efectivos de prefectura y PSA patrullaron el aeroparque Jorge Newbery.

Tras ello, sentenció: “Nos estamos exponiendo a que cualquiera manipule mercancías peligrosas sin saber y a la posibilidad de que se caiga un avión o que explote un avión por el desconocimiento”.

Al ser consultado sobre la retención de pasajeros durante alrededor de dos horas en aviones a raíz de la protesta, Llano negó que eso haya pasado. “Bullrich tiene un desconocimiento muy grande, no fue así. Cuando hay una medida de fuerza nosotros ponemos escaleras, mangas y micros para que la gente baje. Lo que sí queda retenido es el equipaje. Le pedimos a la PSA acompañamiento para los micos para no tener inconvenientes. El pasajero no puede bajar hasta que no esté la escalera y tiene que ir y volver el micro y la gente no puede bajar hasta que vuelva el vehículo”, sostuvo.

“En ningún momento hubo pasajeros retenidos ni nada de eso. Es una mentira de Bullrich. Ayer ella dijo que hubo una medida de fuerza y no fue así. Sí pasó que hubo demoras en Flybondi porque no andaba el check in, algo habitual en esa empresa”, aseveró el gremialista.

Finalmente, con respecto a la resolución que desregularizó el servicio de rampas y equipaje, Llano emitió una advertencia. “Siempre estuvimos a favor de la libre competencia, pero que opere también en las escalas que no son rentables. Intercargo es el único que hace eso, va a Río Gallegos, Catamarca, San Luis. ¿Quién va a atender esas rutas? Intercargo está calificado por normas internacionales y se tiene un control. Si pretenden a venir a trabajar con empresas que no cumplen con esos requisitos, les va a ir mal”, cerró.

El Gobierno tiene un frente de conflicto abierto con Intercargo. Además de los enfrentamientos que hay con los gremios aeronáuticos por las paritarias, la empresa que presta servicios de rampa y carga y descarga de aviones realizó una huelga que duró al menos tres horas el miércoles por el despido de un empleado que -según la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta- “abandonó su puesto de trabajo”. Luego de la medida de fuerza que afectó decenas de vuelos en Aeroparque, la administración libertaria decidió desvincular a otras 15 personas de la empresa estatal. Tras esto, el jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar que se desregula el servicio y que habilitará a las Fuerzas de Seguridad a realizar ese trabajo en caso de “emergencia”.

LA NACION