El gremio de los controladores aéreos levantó el paro de hoy y mañana

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) —el gremio que nuclea a los controladores aéreos— levantó el paro previsto para este jueves 26 y viernes 27 de febrero en medio de la negociación con la estatal Empresa de la Navegación Aérea (EANA).

Este jueves el paro iba a ser entre las 15 y las 18, mientras que mañana estaba programado de 19 a 22 en todos los aeropuertos del país. Ahora, según pudo saber LA NACION, mientras que el gremio no llegue a un acuerdo, el cronograma seguirá desde el sábado hasta el lunes.

De esta manera, el cronograma será el siguiente:

Sábado 28 de febrero: limitaciones para la aviación general y no regular en el bloque de 13 a 16

limitaciones para la aviación general y no regular en el bloque de 13 a 16 Domingo 1 de marzo: restricción sobre la aviación comercial regular nacional de 9 a 12

restricción sobre la aviación comercial regular nacional de 9 a 12 Lunes 2 de marzo: el esquema finalizará con una afectación total entre las 5 y las 8

“Estamos en diálogo para llegar a un acuerdo y mañana se define si continuará el cronograma”, dijeron a este diario desde Atepsa. “Las negociaciones siguen abiertas”, manifestó por su parte Eana.

El cronograma de "afectación" por las medidas de fuerza ATEPSA

La protesta, motivada por reclamos salariales y condiciones laborales, generará demoras y reprogramaciones en todas las terminales del país. La medida afectará las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo, lo que virtualmente paraliza los despegues en las franjas horarias afectadas. Según el cronograma oficial, el paro alcanzará tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados durante tres horas por día hasta el 2 de marzo.

El conflicto gremial actual surge, según manifestaron desde el gremio, por la ausencia de una propuesta salarial real por parte de EANA.

El sindicato marcó que ciertos vuelos mantendrán su circulación habitual a pesar del conflicto salarial, que las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia conservarán su prioridad, y que los servicios de carácter sanitario y los traslados humanitarios operarán sin interrupciones. El esquema de excepción incluye también las naves del Estado, y los operativos de búsqueda y salvamento. Estas categorías no sufrirán el impacto de la protesta.