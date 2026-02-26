Levantaron el paro de controladores aéreos: qué se sabe de las demoras y reprogramaciones en los vuelos hasta el lunes

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) —el gremio que nuclea a los controladores aéreos— decidió levantar el paro que había iniciado este jueves hasta el lunes próximo. En tanto, anunciaron un cronograma que afectará a todas las terminales del país.

Las interrupciones, motivada por reclamos salariales y condiciones laborales, provocará demoras y reprogramaciones hasta el segundo día del mes próximo. Afecta durante tres horas por día las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo, lo que paraliza los despegues en las franjas horarias afectadas.

El cronograma oficial del paro de controladores aéreos

Qué vuelos afecta el paro

Desde Aerolíneas Argentinas indicaron a LA NACION que la línea aérea de bandera debió modificar los horarios de 87 vuelos nacionales e internacionales.

La aerolínea de bandera se verá afectada por la medida LUIS ROBAYO - AFP

Según aseguraron, el paro afectará en total a 9000 pasajeros hoy. Por otro lado, agregaron: “Los cambios de horario se realizaron priorizando el cumplimiento de la operación, por lo que solamente dos vuelos tuvieron que ser cancelados”.

Por su parte, JetSmart recomendó seguir el estado del vuelo y activó una política de flexibilidad para poder reprogramarlo sin costo. En su página web, la lowcost habilitó una

Además, Flybondi es la más afectadas este jueves. Según pudo saber LA NACION, hoy canceló ocho vuelos, reprogramó 52 servicios y gestionó cambios de aeropuertos. Esto, expresaron, impactará a casi 10.000 pasajeros. Por otro lado, una vez finalizadas las medidas de fuerza, no se descartan demoras en el resto de los vuelos programados.

Para el resto de las aerolíneas, se recomienda revisar el estado del vuelo ante una posible afectación.