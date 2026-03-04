Mecheros VIP: una turista española, una odontóloga y un técnico químico, entre los ladrones descubiertos en un freeshop

R. E. es técnico químico y tiene 50 años. Por mes gana $8.000.000. El 22 de enero pasado, cuando estaba por embarcar para viajar a Córdoba, donde vive, sustrajo un par de lentes de primera marca del local ShopGallery, la zona comercial de Aeroparque. Fue interceptado y detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) antes de subirse al avión.

“Una mala decisión que tomé”, dijo R. E. en la audiencia flagrancia ante el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola y la fiscal Paula Asaro. Fue indagado por el delito de hurto y liberado después de que el magistrado homologara el acuerdo conciliatorio por el que el técnico químico debió pagar $170.000 a la firma damnificada.

Un pasajero roba unos anteojos de sol que lleva colocados en la cabeza

El del técnico químico no fue el único caso de “mecheros vip” descubiertos en los últimos meses en el aeroparque metropolitano. Hubo hurtos similares que también se tramitaron ante el juez Yadarola y la fiscal Asaro.

Por ejemplo, el de una turista española que viajó a la Argentina. F. A., tiene 72 años y cobra una jubilación de 1900 euros. El 24 de enero pasado viajó desde el aeroparque metropolitano Jorge Newbery hacia la ciudad de Iguazú, en Misiones. Antes de subirse al avión, según se desprende del expediente judicial, sustrajo un par de lentes de sol marca Dolce&Gabbana del local ShopGallery.

El hurto fue reconstruido a partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona comercial. Cuando se identificó a la ladrona, se determinó que ya estaba en vuelo. Entonces fue interceptada cuando aterrizó en Iguazú.

“Me niego a declarar y a responder preguntas del Tribunal”, dijo cuando fue indagada, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Su abogado explicó en la audiencia de flagrancia que estaban en negociaciones con la empresa damnificada para llegar a un acuerdo conciliatorio.

Una de las pasajeras que fue captada cuando robaba en el freeshop de Aeroparque

Otro caso fue el de H. B., un “químico cosmético” de 30 años, vecino del barrio porteño de Caballito y con un sueldo de $2.000.000 mensuales. Fue detenido el 29 de enero pasado en el aeroparque metropolitano después de sustraer un par de lentes marca Vulk que estaban exhibidos en los mostradores del citado local.

En la audiencia, el imputado dijo: “Lo sucedido no fue con la intención de apoderarse de los anteojos y que los podría haber devuelto cuando lo advirtió, por lo que entiende el proceso que se le sigue”. Fue liberado después de que se homologara el acuerdo conciliatorio por el que pagó $200.000.

Otro caso fue el de un odontóloga de 62 años, vecina del barrio porteño de Belgrano. También fue descubierta cuando sustraía mercadería del local de Shop Gallery de la zona comercial del aeroparque y que fue liberada cuando después de pagar 200.000 pesos como acuerdo conciliatorio con la empresa damnificada.

El 29 de enero pasado, una una vendedora del partido de San Martín sustrajo del mismo local comercial un “tester” de sombra líquida y un tester de lápiz delineador de ojos, valuados en 107.000 pesos.

Al advertir el faltante de la mercadería, los encargados de seguridad revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad y advirtieron que, a las 13.10, “una mujer de cabello rubio, que vestía una remera blanca, pantalón oscuro, con un abrigo atado a la cintura y que portaba una mochila oscura y una valija tipo carry on roja, tomó un lápiz delineador que se encontraba en la góndola de la marca mencionada. A las 13.16, la misma persona se desplazó unos metros y agarró otro ‘maquilla’ de la misma marca para luego proceder a retirarse sin abonar", según se desprende del expediente judicial.

La sospechosa fue interceptada por personal de la PSA antes de embarcar un avión que tenía como destino la ciudad de Neuquén.

“Me niego a declarar y responder preguntas del tribunal”, dijo cuando fue indagada.

Su defensa informó que habían acordado con la empresa víctima del hurto un resarcimiento económico de 200.000 pesos.