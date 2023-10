escuchar

Carlos Melconian habló el martes por la noche sobre la mención que hizo el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, sobre al rol destacado en un eventual gobierno suyo que tendría el exministro de Economía Roberto Lavagna. “ No me parece mal ”, dijo el expresidente de Banco Nación y economista de Juntos por el Cambio, pero marcó que lo ve bien mientras no sea “utilización del apellido ”.

“Para mi es muy útil ver a exministros hablar a calzón quitado de todos los temas. Preguntarles qué opinan de tal cosa. Lo he hecho hasta con ministros de otros países”, explicó Melconian en diálogo con TN en relación a las declaraciones del actual ministro de Economía que adelantó el domingo en La Noche de Mirtha Legrand que “Roberto Lavagna en lo que viene va a tener mucho que ver”.

En ese sentido, el elegido por Patricia Bullrich para presidir Hacienda en un eventual gobierno suyo declaró que le parecía correcto tener hombres de consulta y que no solo hay que limitarse a hablar con funcionarios que les “haya ido bien”. “No es que tenés que consultar al que le fue bien, también al que le fue más o menos, y al que le fue regular. Lavagna es un tipo de consulta”, aseguró.

Melconian recordó que en 2002 cuando Lavagna asumió como ministro de Economía y Producción del gobierno provisorio de Eduardo Duhalde estaban ambos en la Quinta Presidencial y tras la designación lo llamó para mantener una reunión junto a otros exponentes del mundo económico.

“Me acuerdo que cuando asumió como ministro el 24 de abril de 2002 yo estaba en Olivos. Estábamos él y yo. Era uno de los dos. En la definición, terció la política. Pero después él tuvo la gentileza de invitarnos al Ministerio para ‘pimponear’ sobre la economía a Ricardo Arriazu, Juan Carlos De Pablo y a mi”, destacó.

Consideró entonces que “en su medida” y “armoniosamente” consultar es bueno, pero que “después hay que sentarse en la silla”. “ Si no es utilización de apellido y dice que lo tiene como persona de consulta, no me parece mal. Pero tiene que saber que hay un 24/7 en la silla que es más que consultar”, sentenció.

Crítica a Milei por “el estallido”

En otro tramo de la entrevista fue consultado sobre las recientes declaraciones y posteos del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en torno a la aceleración de la subida del dólar blue, y cómo eso favorecería su plan de dolarización. “La verdad es que para hombres de determinada responsabilidad, si querés decir que es bueno que venga el estallido, tenés que salir, poner la cara y decirlo”, cuestionó Melconian.

“¿Querés que venga? Sentate acá, decilo y hacete cargo, no por Twitter”, chicaneó el líder de Fundación Mediterránea. Opinó que esa idea de Milei se desprende de un gran ego que complicaría la situación del país. “Esa cosa de que ‘venga el estallido porque le facilita la dolarización’ es un egocentrismo al extremo donde pone en riesgo a 46 millones de argentinos”.

SE VIENE EL ESTALLIDO...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/TEqKqDfdtu — Javier Milei (@JMilei) October 16, 2023

A raíz de esas declaraciones, Melconian dijo que registraron una recuperación en las encuestas sobre la intención de voto a Bullrich ya que las ciudadanía se habría enfocado en propuestas más “realistas”. “En las últimas semanas ha ido trocando la idea de cambio con realismo, certeza y luz al final del túnel, no con un salto al vacío”, explicó.

Además, cuestionó que aun no hay aclarado exactamente quién será su ministro de Economía ni cómo pretendería dolarizar sin reservas en dólares. “¿El 10 de diciembre a la noche va a decir el gabinete y lo que va a hacer? Yo, si pudiera ser presidente de la Nación estaría buscando contener a mi gente y no hacer un abuso del tuiteo, todo pago, diciendo que quiero el estallido”, dijo y agregó: “En el estallido las esquirlas a dónde van”.

