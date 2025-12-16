El nuevo juez ordenó medidas en la causa por la fastuosa quinta de Pilar atribuida a dirigentes de la AFA

El juez Marcelo Aguinsky ordenó hoy una batería de medidas de prueba en la causa que investiga la mansión de Villa Rosa, en Pilar, atribuida a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lo hizo después de levantar el secreto de sumario, dispuesto por Daniel Rafecas, el magistrado que estuvo a cargo de la investigación hasta el viernes pasado.

Entre otras cosas, el nuevo magistrado pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguros de los 54 vehículos que se encontraron en la quinta y averiguar quiénes tenían cédulas azules para manejarlos. También pidió investigar los movimientos de los titulares de Real Central, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. La denuncia que impulsó este expediente, de la Coalición Cívica, señala que son prestanombres de altos dirigentes de la AFA, aunque luego se encontraron varias pruebas que los vinculan de manera directa al tesorero Pablo Toviggino.

Aguinsky también hizo efectivo el embargo de la mansión y la inmovilización de todos los vehículos, dos medidas que ya había dispuesto Rafecas pero no se habían completado los trámites administrativos, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

El viernes pasado, cuando allanó la quinta, Rafecas encontró, en un gran galpón, “45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings”, informaron fuentes judiciales. Todos esos vehículos fueron secuestrados por el juez.

Bolso encontrado en la Mansión de Pilar

En la mansión encontraron también encontraron un bolso negro con el nombre de “Pablo Toviggino” y una placa que tiene escrito: “El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio”.

En el caso de los autos, Aguinsky quiere saber cómo se pagaban los seguros, si tienen dispositivos de rastreo satelital y si fueron identificados por el sistema de Telepase.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

El juez también pidió datos de los titulares de los servicios de internet y telefonía móvil vinculados a la mansión de la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa.

Antes del pase al fuero Penal Económico, la Justicia confirmó que la mansión pertenecía a Carlos Tevez, luego fue adquirida por MALTE SRL, entre junio de 2023 y mayo de 2024, y finalmente pasó a manos de REAL CENTRAL, donde aparecen Pantano y Conte.

Aguinsky decidió profundizar esa línea y los invitó a presentarse en el juzgado para dar explicaciones. “Pueden concurrir ante estos estrados para formular las explicaciones y deducir los descargos que crean convenientes ante la presencia de quien suscribe. Si así lo consideran pertinentes podrán indicar en qué momento dentro de los próximos cinco 5 días concurrirán ante estos estrados”, dice la resolución a la que accedió LA NACION.

Pantano fue dirigente de futsal dentro de la AFA y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. Antes de ser apartado por la Cámara Federal, Rafecas ya había inhibido sus bienes, congeló sus cuentas y le prohibió salir del país, al igual que a su madre, Ana Lucía Conte, que durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En los papeles, son los dueños de la quinta en Pilar y de la casa construida en dos lotes del country Ayres Plaza, ubicado en el mismo partido. Durante el allanamiento en ese barrio, según reveló TN, la Policía secuestró documentación que revela que Pablo Toviggino y una de sus hijas estaban entre las personas autorizadas para ingresar.