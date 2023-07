El inicio de la decisiva campaña bonaerense, marcado por el “efecto arrastre” de Axel Kicillof y Diego Santilli

escuchar

A solo cinco semanas de las PASO, el escenario electoral asoma muy disputado en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país. El gobernador Axel Kicillof, que buscará su reelección, aparece primero en las encuestas como candidato individual, aunque las mediciones por espacio indican que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) está en condiciones de arrebatarle el sillón de Dardo Rocha. El 13 de agosto, Diego Santilli y Néstor Grindetti podrían sumar más sufragios que el mandatario bonaerense, quien inicia la campaña con temor al “efecto arrastre” hacia la baja debido a la menor intención de voto que por ahora exhibe la fórmula nacional de Unión por la Patria (UP).

Paradójicamente, esa misma incertidumbre afecta a Santilli, el opositor mejor posicionado en los sondeos en territorio bonaerense, puesto que el arrastre de la boleta de Patricia Bullrich -que lleva a Grindetti para gobernador- puede perjudicar al “colorado”, cuya ubicación en la nómina que encabeza Horacio Rodríguez Larreta está destacada, con el inconfundible objetivo de potenciar la performance del alcalde porteño en su enfrentamiento con la exministra de Seguridad por la candidatura presidencial de la fuerza.

El tramo de Santilli en la boleta de Larreta, visiblemente destacado

“La boleta se agarra por adelante o por atrás, no por el medio” , dijo Shila Vilker, de la consultora Trespuntozero, al explicar el fenómeno del arrastre que caracteriza el comportamiento del electorado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La especialista, con experiencia en mediciones electorales en el distrito, sumó el concepto de la “preferencia activa” antes que el rechazo a algún tramo de la boleta, para explicar el sentido del voto. Aunque también recordó el caso de Aníbal Fernández en 2015, que sufrió el corte en detrimento de María Eugenia Vidal, quien dio el batacazo en las urnas aquel año.

Libertarios pinchados

En tercer lugar, por el momento sin posibilidad cierta de pelear palmo a palmo con UP y JxC, se posiciona Carolina Píparo, la candidata a gobernadora por La Libertad Avanza (LLA), la fuerza libertaria que lleva a Javier Milei como precandidato a presidente. Aunque la diputada podría beneficiarse de una condición que no tuvieron los demás postulantes del espacio en las provincias: en su caso el “efecto arrastre” sería positivo porque Milei estará al tope de la boleta y ella, según las primeras encuestas, no llega a los dos dígitos que sí obtiene su jefe, que oscila entre el 12% y el 15% de intención de voto en la Provincia .

Encuesta de la consultora Circuitos entre candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires

“Creo que el escenario está abierto” , afirmó el director de Circuitos, Pablo Romá, en referencia a la compulsa electoral que se avecina en Buenos Aires. Lo hizo al analizar los resultados de un sondeo de su consultora tras el cierre de listas del 24 de junio, sobre 1670 casos con encuestas telefónicas y metodología IVR. Según sostuvo, “la clave es la pregunta por espacio y ahí existe una diferencia de 3 a 5 puntos” entre la candidatura de Kicillof y la fórmula nacional de UP, que integran Sergio Massa y Agustín Rossi. No obstante, advirtió que el ministro de Economía “retiene casi toda la representación electoral de Cristina Kirchner” en la Provincia.

En ese sentido, el especialista Gustavo Córdoba precisó que en las encuestas domiciliarias de su firma Zuban Córdoba & Asociados, Massa está “cercano al 30%” de intención de voto y explicó que “si hay un lugar donde el peronismo tiene presencia histórica es en la Provincia”. Ante una consulta de LA NACION, en el entorno del gobernador Kicillof corroboraron que “el sello nacional de UP se ubica en 30 puntos” y aseguraron que “Axel está un poco por arriba de eso, entre 32 y 33 puntos”, aunque proyectaron que “todo va a terminar alineándose y la elección se va a polarizar” entre el oficialismo y JxC.

Sergio Massa, el principal candidato de UP, junto a Axel Kicillof y Malena Galmarini Sergio Massa

“Acá hay dos frentes nacionales y la elección se va a definir ahí. Está todo muy parejo, en el margen de error” , abundó la fuente cercana al gobernador. Técnicamente, el margen de error suele mensurarse entre los dos y los tres puntos porcentuales, por lo que en La Plata esperan una elección voto a voto en las PASO y también en las generales de octubre. Milei, el tercero en discordia que viene en descenso en los sondeos a causa de “deficiencias” en su armado electoral, se ubicará en torno al 15% de los sufragios, pronostican en la capital bonaerense. Allí especulan con que Píparo y los legisladores provinciales de LLA obtendrán menos apoyo aún.

Javier Milei, de espaldas, abraza a su candidata Carolina Píparo, en La Plata

Aunque un intendente del PJ del Conurbano puso paños fríos sobre las expectativas de los partidarios del gobernador. “Axel está tres puntos arriba, pero para ganar la provincia se requiere de una ventaja de 10 puntos en esta zona” , graficó el jefe comunal, cuya base es la populosa Tercera Sección Electoral, donde el kirchnerismo ancla sus expectativas de permanencia en el poder. También advirtió que los alcaldes peronistas serán afectados por el “efecto arrastre” tanto de la fórmula nacional de UP como del gobernador.

La interna más picante

“Se pueden ver algunas cuestiones que se mantienen en los trabajos que venimos haciendo. Una de ellas es el volumen electoral de Patricia Bullrich” , afirmó Romá (Circuitos) en contacto con este diario. Para el especialista, la incógnita que se abre ahora es si Santilli logrará traccionar para la boleta que encabeza Larreta. “Creo que ese será un punto clave de la elección”, aventuró.

En el propio bunker de Grindetti reconocen que “el colorado mide mejor” que el intendente de Lanús, pero confían en que la performance de la expresidenta de Pro y aliada de Mauricio Macri revertirá esa situación. “Para gobernador está arriba Santilli, pero cuando se pregunta por la lista completa ganamos 23 a 12″, dijo una fuente del espacio, al ponerle números a su argumentación.

Patricia Bullrich en campaña junto a su candidato bonaerense Néstor Grindetti, en Junín. Prensa Néstor Grindeti

En las filas de Larreta y Santilli ven otro escenario. Mandaron a medir -a través de la consultora Fixer, entre otras- el impacto de las incorporaciones del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, como compañero de fórmula de Santilli; de José Luis Espert y Cynthia Hotton como candidatos a senadores nacionales y de Miguel Pichetto encabezando la lista de diputados. “Diego trabajó mucho en esos cierres y tenemos expectativa en que traigan más apoyo a nuestro sector”, admitió un dirigente del espacio.

“Nuestra PASO es competitiva; no es cierto que Patricia arrasa” , aseguró por su parte un intendente que reporta en Pro. Describió un escenario favorable a Larreta en el conurbano y a Bullrich en el interior de la Provincia, aunque marcó excepciones: “En Pergamino, Junín, Olavarría, Tandil y Mar del Plata el pelado está muy bien”, dijo en tono coloquial. Y en el Gran Buenos Aires, ubicó como puntos de apoyo para el alcalde porteño los distritos de San Isidro y Tres de Febrero, además de La Plata en la Octava Sección Electoral.

Pichetto, Larreta, Santilli y Espert, en campaña en Vicente López

“El Frente de Todos está perdiendo 18 puntos respecto de lo que sacó en 2019, baja del 48% al 30%. Ahí trabaja Horacio. En la PASO gana el que tiene más votos, no es una interna cerrada” , explicó el jefe comunal larretista.

Para el oficialismo, en tanto, hay una certeza que se irá verificando con el correr de la campaña: la necesidad de que Cristina Kirchner aparezca junto a los candidatos de UP, porque no alcanza con el apellido Kirchner en la boleta, que aporta Máximo en el primer lugar de la nómina de diputados nacionales por la Provincia. “Ella tiene una gran incidencia sobre todo en el Conurbano” , confirmó Vilker.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof en una campaña anterior del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria Prensa FDT

A su vez, Córdoba advirtió que la elección que viene tendrá lugar en un “clima de opinión marcado por el enojo y por la economía” , por lo cual pidió no descartar que Milei pueda tener más apoyo del que están reflejando ahora las encuestas. Mientras que Romá concluyó: “ La campaña presidencial y la posibilidad de revertir ciertas expectativas negativas en lo económico van a ser muy importantes para la elección a gobernador” . Todo está por verse.