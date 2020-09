María Rachid

La extitular del INADI María Rachid cuestionó la reacción generalizada que provocó el accionar del legislador del Frente de Todos Juan Emilio Ameri al haber sido registrado en una situación íntima, de explícita connotación sexual. "¿De verdad van a hacer tanto escándalo?", preguntó la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, quien protagonizó anoche un tenso cruce en una entrevista con TN.

Rachid interpeló a quienes apuntaron contra la conducta del legislador del Frente de Todos. "¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan, me parece bien. Pero no exageren...", difundió Rachid desde su cuenta de Twitter.

A raiz de su mensaje, Rachid fue consultada por TN acerca de su postura. "Se ocupan de esto, pero no de que la diputada Carrió no va nunca a ninguna sesión", disparó la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, que fue rápidamente corregida al aire por Nicolás Wiñazki quien aclaró que Carrió ya no cumple con esas funciones porque su cargo finalizó.

¿Sabe por qué no va nunca la diputada Carrió a la sesión?, interpeló Nicolás Wiñazki a Rachid "Seguramente porque se desvive por la Nación y por la República", contestó la extitular del Inadi, lo que derivó en una aclaración del conductor. "Porque no es más diputada, Rachid", aclaró el periodista.

Por su parte Rachid aclaró que por supuesto sabía que Carrió ya no era diputada y ya inmersa en un tenso ida y vuelta con los conductores del programa, disparó: "Cuando era diputada no fue nunca a sesionar y no se encargan de eso".

"No defiendo al diputado, ni digo que no debiera tener sanciones, pero hablar de conducta indecorosa... Escandaloso es que nos endeuden por 100 años, que tengan dinero fuera del país o poner una foto para engañar", señaló Rachid en diálogo con Intratables.

