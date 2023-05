El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, cuestionó la sexualidad de Javier Milei: “Le agarran ataques de locura”

escuchar

Pablo Zurro, el intendente kirchnerista de Pehuajó, criticó ferozmente hoy al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei. “Se vuelve loco y dice que quiere cerrar el Banco Central”, dijo el funcionario en una entrevista radial.

Zurro, quien expresamente apoya a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuestionó al referente libertario con duras palabras, en consonancia con el frente que abrió la expresidenta en su última aparición pública.

“Para mí Milei es un masturbador compulsivo, viste que uno se masturba cuando es chico, pero él se enloquece, le agarran esos ataques de locura y dice ´vamos a tirar el Banco Central´. Mentira. No le den bola a un masturbador compulsivo. Cuando le hicieron tres o cuatro entrevistas profundas da pena”, expresó Zurro al ser consultado en Radio Perfil.

Luego, continuó con su argumento y opinó sobre la vida privada del candidato libertario: “Milei no tiene desarrollada su sexualidad, sea con un hombre o con una mujer, entonces se masturba y dice cualquier boludez”, lanzó Zurro, comentario que determinó que el entrevistador, Jorge Fontevecchia, diera por terminado el tema.

“A mí me da lo mismo que explore con un hombre, una mujer, una jirafa. Estoy con la ley de casamiento igualitario, así que me da lo mismo, pero es pajero, pajero”, cerró Zurro.

Por otra parte, el intendente se expresó convencido de que el Frente de Todos gane las elecciones presidenciales. “Se puede ganar. La mayoría la tiene el kirchnersimo, los otros van a acompañar”, opinó haciendo referencia al espacio justicialista.

“Si los rascamos un poco a todos, ¿quién no va a querer que haya menos pobreza? Menos [Horacio Rodríguez] Larreta, que tiene personas tiradas en la calle. Una asociación de perros cuida a los perros más que Larreta a las personas”, dijo apuntando contra el jefe de Gobierno porteño.

Luego, retomó: “¿Quién no quiere redistribuir el ingreso? No hablo de expropiar porque me matan. Pero si cada productor que no tenga empleados, toma uno en blanco y le da un hectárea de campo en comodato, habría tomates más barato que en el Mercado Central. Si le contás bien eso a la gente, te entiende. Este es un momento complicado, porque muchos pasan hambre”.

Con una crítica a Alberto Fernández, advirtió: “Si nosotros, que estamos en este gobierno que ha sido bastante suave, más después de lo de Vicentín [por la expropiación que luego se anuló], no ponemos los pies en la tierra y no volvemos a los 12 años de Cristina, obvio que podemos perder”.

No obstante, rescató: “Si Cristina no es candidata, ella tiene que decir quién puede serlo. Se pudo haber equivocado con Alberto Fernández, pero él no es Mauricio Macri, él no hizo la deuda”.

Zurro dijo que de perder el FdT: “Lo que viene es terrorífico si no convencemos a la gente”. Por último, retomó el tema Milei y dijo: “Nosotros vamos a ganar, hay que poner a Milei en el lugar que está. No hay que darle tanta trascendencia”.

Las formas de Zurro

El intendente ya había se había expresado en ese tono cuando Antonio Aracre renunció como asesor del presidente Alberto Fernández en medio de versiones sobre supuestas intenciones de posicionarse como ministro de Economía.

“Basura” y “ratón carbonero con ínfulas de pantera negra” son algunos de los adjetivos que Zurro le dedicó a Aracre desde un tuit el 18 de abril, menos de 24 horas después de la renuncia del ya entonces ex asesor.

“Qué bueno, Aracre está desactivando su propia operación. Esta basura nunca tendría que haber sido jefe de Asesores de nada. Ratón carbonero con ínfulas de pantera negra”, escribió en un extenso posteo en Twitter.

Que bueno @tonyaracre esta desactivado su propia operación, esta basura nunca tendría que haber sido jefe de asesores de nada, ratón carbonero con infulas de pantera negra. De igual manera para Aracre es pura ganancia, ganaba si se quedaba en el gabinete y seguramente a sus… https://t.co/3CebShj1nq — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) April 19, 2023

