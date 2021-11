El intendente de Rosario, Pablo Javkin: “No puedo combatir el narcotráfico con un handy”

A raíz de los ataques contra restaurantes y locales gastronómicos que vivió Rosario esta última semana, el intendente Pablo Javkin planteó que, en el marco de la escalada de violencia que atraviesa la ciudad, falta de presencia de las fuerzas de seguridad federales para combatir el narcotráfico.

“Rosario padece desde hace tiempo el fracaso de la protección que deben darnos. Yo no puedo combatir al narcotráfico con un handy”, sostuvo Javkin este domingo, en declaraciones radiales a FM Milenium.

“Te aseguro que si esto sucediera cerca de Buenos Aires la reacción sería más rápida y efectiva”, lanzó, y agregó: “No tengo policía, no tengo nada. Para controlar las motos yo tengo que contratar policías. Yo no tengo policía, tampoco justicia, ni fiscales ni juez”.

Así, Javkin extendió críticas al Gobierno y acusó a las autoridades nacionales de falta de respuesta. “A veces Rosario, para determinado nivel de autoridades y de respuesta, parece que no estuviera en la Argentina” , sostuvo.

“Nos da mucho dolor el descuido que hay de nuestra ciudad”, continuó Javkin, y remarcó: Rosario es una ciudad de gente de laburo, buena. Evidentemente no recibe el cuidado que merece de quienes tienen las condiciones para cuidarnos. Necesitamos ayuda, cuando digo necesitamos apoyo le hablo a todos”.

El intendente de Rosario aseguró que esta cuestión la habla “todo el tiempo” con el gobernador Omar Perotti. “Me senté con él y las fuerzas provinciales y federales que actúan en Rosario, hablé con el ministro de Interior. Tenemos la misma justicia federal que hace 70 años, no tenemos posibilidad de intervención”, subrayó.

Por último, Javkin enumeró a las autoridades los pedidos que Rosario necesita. “A nivel del gobernador pedimos más móviles, más prevención, mas presencia policial en las calles, a nivel de la presencia de Fuerzas Federales, lo mismo, y a la inteligencia criminal la prevención de estos hechos”, dijo el intendente, y cerró: “Necesitamos una ayuda completa, no parcial. El delito no tiene división de poderes del Estado, actúa coordinadamente, no podemos nosotros estar compartimentados a la hora de dar respuesta”.