El intercambio entre el gobierno nacional y Misiones: transferencias discrecionales y votos siempre útiles al oficialismo

No hay misterio en el comportamiento legislativo de los diputados y senadores del Frente Renovador de Misiones: su voto suele acomodarse en torno a los intereses del oficialismo de turno. En lo que va de la gestión de Javier Milei se mantuvieron, incólumes, en esta actitud al calor de jugosas transferencias y favores de parte del gobierno nacional.

En efecto, Misiones integra el selecto club de provincias beneficiadas por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que reparte, a discreción, el Poder Ejecutivo. El último informe que presentó la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados detalla que en 2024 recibió $11.500 millones por emergencia hídrica y otros $1500 millones por emergencia alimentaria. Este año el gobierno nacional le giró otros $3000 millones por emergencia ígnea. En total, la friolera $16.000 millones en un año y medio.

No solo eso: el 16 de abril pasado el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció con bombos y platillos que su administración canceló, gracias a la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, una “deuda histórica” con el Club de París que data de 1990. Según informó el gobierno provincial, esa cancelación se dio en el marco del decreto 969/2024, que creó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre la Nación y las provincias, “con el objetivo de extinguir, total o parcialmente las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.

En el marco del Decreto Nacional 969/24, hemos firmado con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la compensación de deudas recíprocas por la cual cancelamos una deuda histórica de la década de 1990 con el Club de París (Bank Of Japan), como así también convenios con… — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 16, 2025

El gobierno misionero no precisó el monto de la deuda cancelada, pero detalló que se trataba de un “pasivo de larga data que representaba una carga significativa para las arcas provinciales y su eliminación, a través de este acuerdo, es un logro sustancial para la provincia”.

“Además de la cancelación de la deuda con el Club de París, el convenio abarca otros compromisos financieros previamente adquiridos por la provincia. Entre ellos se encuentran deudas vinculadas a convenios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID IV) y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional”, indicó el gobierno de Passalacqua.

Esta buena sintonía entre la Casa Rosada y el gobierno provincial tuvo su correspondencia en el Congreso, donde los legisladores del Frente Renovador de la Concordia supieron acomodar sus posiciones según los intereses de la gestión libertaria. Salvo la primera versión de la Ley Bases –iniciativa que resultó rechazada con el voto opositor en la Cámara baja, incluido el de los misioneros-, los legisladores que responden al gobierno provincial no solo acompañaron todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, sino que evitaron dar quorum en aquellas sesiones incómodas para el oficialismo.

Sucedió con el sinuoso tratamiento que tuvo el proyecto de ley de ficha limpia en la Cámara de Diputados, iniciativa cuyo debate fracasó en dos oportunidades, por falta de quorum, en noviembre pasado. En ambas sesiones fallidas –la primera de ellas no se llegó al quorum por solo un voto- los tres diputados misioneros del Frente Renovador Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa pegaron el faltazo. Una actitud que abonó las sospechas de que el oficialismo, que ordenó que ocho diputados libertarios no dieran quorum en la segunda sesión frustrada, no quería que la iniciativa prosperara.

Los diputados del oficialismo misionero colaboraron primero para que no haya quorum, el año pasado, para el tratamiento del proyecto de ficha limpia, que finalmente votaron Santiago Oroz

Para curarse en salud, el presidente Javier Milei envió un proyecto remozado de ficha limpia a la Cámara de Diputados que recibió media sanción en febrero pasado. Los diputados misioneros, esta vez, votaron a favor, al igual que el oficialismo.

Todo indicaba que mantendrían la misma postura en la sesión de ayer del Senado. Así lo había anticipado, al menos, la senadora Sonia Ducrut que, días antes de la sesión. “Nosotros hemos votado ficha limpia en Diputados. La política argentina necesita más transparencia y las instituciones debemos responder a las demandas con herramientas claras y eficaces. Vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen nuestros diputados nacionales”, adelantaba.

Empero, a la hora de la votación en el Senado tanto Ducrut como su comprovinciano Carlos Arce –exvicegobernador de Misiones- contradijeron a sus colegas diputados y votaron en contra del proyecto de ficha limpia. No dieron motivos de tal radical cambio de actitud: ambos se retiraron anoche del recinto en el mayor de los sigilos.