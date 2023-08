escuchar

En medio de la controversia desatada tras la propuesta de Javier Milei de privatizar el Conicet, el reconocido biólogo e investigador de aquel organismo Diego Golombek apuntó duramente contra la iniciativa del candidato a presidente de La Libertad Avanza. “Es una sentencia de muerte”, expresó. “Esta es una provocación que estamos obligados a contestar, pero me parece que con altura. Denota mucha ignorancia de cómo funciona el sistema científico en la Argentina o en cualquier lugar del mundo”, comenzó Golombek, en diálogo con LN+.

“El Estado siempre está detrás de los desarrollos tecnológicos, que eventualmente después llegan a las empresas de bases tecnológicas, a la generación de empleo, y a soluciones en salud y en energía. Soluciones que tienen que ver con un montón de cosas que sin una organización desde Estado es imposible llegar”, aclaró el Doctor en Ciencias Biológicas y divulgador científico.

“La carrera espacial, la carrera sanitaria, la producción de vacunas dependen de un Estado muy presente que eventualmente transfiere ese conocimiento al sector privado. Pero, ¿sin que tengamos un Conicet, quién va investigar el Mal de Chagas o la contaminación de nuestros ríos? Nuestros científicos de nuestro sistema que afortunadamente funcionan muy bien”, remarcó Golombek.

A lo largo de la entrevista el investigador ahondó en la importancia de afianzar la relación entre el mundo científico y el sector productivo, advirtió que sin un sistema científico un país se hunde.

“Los países que más admiramos tienen un sistema científico estatal fuertísimo”, señaló Golombek. “Los institutos nacionales de la salud en Estados Unidos invierten alrededor de 40 mil millones de dólares, una cifra enorme, y de eso llegan soluciones para la salud que después pasan al sector productivo. Privatizar el Conicet es algo completamente absurdo y sospecho que el candidato lo sabe porque no creo que tenga tanta ignorancia”, apuntó el investigador.

Y al respecto concluyó: “En un país tan rico en cuanto a su producción científica que esta supuesta privatización es una sentencia de muerte. No sirve para nada, nos lleva para atrás”.

Las declaraciones de Golombek se suman a los dichos de la directora del Conicet, Ana Franchi, quien esta mañana le respondió al dirigente de La Libertad Avanza (LLA), defendió a los científicos y se preguntó: “¿Vamos a hacer como otras veces? ¿Darles un pasaje y exportarlos?”.

Franchi también dijo que ya anoche escuchó lo que el libertario había propuesto y destacó que en el organismo no solo forman gente que permanece en esas oficinas sino que también crean “cuadros importantísimos” que se insertan en grandes compañías. “Por eso tenemos empresas farmacéuticas que pueden producir los medicamentos que se producen en la Argentina, gente en Vaca Muerta y en muchísimos lugares. ¿Esa gente no va a vivir del Estado? No, va a las empresas y aporta después al Estado, pero sobre todo al desarrollo del país”, resaltó la doctora en Ciencias Químicas,

Anoche, Milei dijo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Conicet, deberían quedar “en manos del sector privado”. Sobre eso acotó: “Que se ganen la plata sirviendo al prójimo. ¿Qué productividad tienen [los científicos]? ¿Qué han generado? Buscaremos la forma de asignarlos a otras cosas”.

