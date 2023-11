escuchar

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, rechazó enérgicamente las críticas que militares retirados y otros oficiales dados de baja formularon por las redes sociales contra el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, por considerarlas “irresponsables, falaces y malintencionadas”.

Las expresiones del capitán retirado Iván Volante, quien acusó a Rossi de hacer fiestas en Campo de Mayo y usar helicópteros del Ejército cuando se desempeñaba como ministro de Defensa, y del excapitán de fragata Carlos Quintela Dansey, quien desaprobó en las redes las políticas militares de los gobiernos kirchneristas, generaron un fuerte impacto en las Fuerzas Armadas. Otros dos militares se sumaron en las últimas horas a los graves cuestionamientos formulados al actual jefe de Gabinete, poco después del debate televisivo que el candidato de Unión por la Patria mantuvo con su contrincante Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza.

“Rechazo en forma absoluta las recientes expresiones de personal militar en situación de retiro y ex integrantes de las FuerzasArmadas, como las mencionadas en el día de la fecha [por el viernes] en diferentes redes sociales, por irresponsables, falaces y malintencionadas”, escribió Paleo en su cuenta de X.

Contundente, añadió que “las Fuerzas Armadas son instituciones republicanas, políticamente neutrales y hechos como los acaecidos vulneran las normas vigentes y afectan la disciplina, especialmente por efectuarse a pocos días de un acto electoral”.

“Rechazo en forma absoluta las recientes expresiones de personal militar en situación de retiro y ex integrantes de las #FuerzasArmadas, como las mencionadas en el día de la fecha en diferentes redes sociales, por irresponsables, falaces y malintencionadas. — Fuerzas Armadas de la República Argentina (@EMCOFFA_Arg) November 11, 2023

Paleo sostuvo que “dicha neutralidad política constituye un valor institucional que debería ser respetado por la política toda, pero también por el personal militar en actividad o retiro y aun por quienes, pese a no mantener el estado militar, anhelan que nuestro país disponga de un instrumento militar cada día más profesional, independientemente del signo político del gobierno de turno”.

A la par de las críticas de Paleo, siguen su curso en el Ejército las actuaciones administrativas contra el capitán Volante, según lo dispone el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa entienden que es preciso investigar si en el video grabado por el militar retirado “se hace apología de la dictadura, más allá de los dichos contra la gestión de Rossi”.

Agustin Rossi, blanco de críticas de militares retirados, tras el debate por TN con Victoria Villarruel Santiago Filipuzzi

Nuevas críticas

Por las redes sociales siguieron apareciendo testimonios de militares retirados, con fuertes cuestionamientos a las dos gestiones de Rossi en el Ministerio de Defensa, entre 2013 y 2015 y entre 2019 y 2021.

A la cadena de videos se sumó el capitán de navío retirado Bernardo Schweizer, infante de Marina y veterano de Malvinas, quien afirmó que “Rossi está totalmente errado”, al considerar que no es bueno el recuerdo que dejó en las fuerzas. De todos modos, extendió sus críticas a la labor de gobiernos anteriores.

“Los integrantes de las Fuerzas Armadas hemos sufrido desde 1983, con la llegada de la democracia, una campaña de desprestigio que nos ha llevado a una disminución del presupuesto y hoy tenemos Fuerzas Armadas inoperables e inactivas”.

Adorni - Los miembros de las Fuerzas Armadas 2027 pic.twitter.com/LIewVRk8MM — Manuel Adorni (@madorni) November 11, 2023

Schweizer mencionó casos graves, como el hundimiento del submarino ARA San Juan y detalló severos problemas de mantenimiento. “El Ejército prácticamente no sale de maniobras, no tiene insumos para sostener su entrenamiento. La Armada no navega, sus medios son obsoletos y no hay reposición de recursos. En la Fuerza Aérea, los aviones no solo no vuelan: cuando lo hacen, demuestran sus desperfectos técnicos y todo esto conduce a una falta de operatividad. Estamos indefensos.

Desestimó con duros términos a la dirigencia política. “Sostienen que no existen las hipótesis de guerra. Sería interesante consultar a los demás países, que se han reequipado y continúan con entrenamientos. Un país que no tiene sus defensas fuertes no puede definir su posición con solidez en el escenario internacional”, interpretó.

En medio de la polémica subida a las redes sociales, la candidata Villarruel expresó su apoyo al capitán Volante y “a todos nuestros hombres de las Fuerzas Armadas, penitenciarias y de seguridad, que padecen la demonización y el maltrato del kirchnerismo”.

Mi apoyo al Capitán y a todos nuestros hombres de las FFAA, FFPP y FFSS que padecen la demonizacion y el maltrato del kirchnerismo. https://t.co/VupV4pZD0s — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 9, 2023

También el suboficial primero Claudio Daniel López subió un video a las redes con un mensaje al candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. “El personal de oficiales y suboficiales no lo queremos. Usted fue ministro de Indefensa en 2013 y se paseó por todas las unidades de las Fuerzas Armadas mintiendo, diciendo que iba a mejorar el equipamiento”, fustigó.

Recordó una visita de Rossi a la Base Naval Zárate, donde fue recibido por el entonces jefe de la Armada, almirante Daniel Alberto Martin, y denunció: “Usted se aseguró de que yo no participara de esas reuniones. Colocó a oficiales y suboficiales aplaudidores, que fueron amenazados para que no realizaran preguntas”.

“No justifico a mis camaradas que agacharon la cabeza por miedo. Los bravos soldados del Ejército y de la Marina que defendieron a la patria ya no están. Los hombres de bien que cumplen con la patria estando en actividad o retirados no lo vamos a votar, ni lo queremos porque destruyeron las instituciones”, describió el suboficial López, que se presentó como comando anfibio e infante de Marina.