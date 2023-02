El juego de la silla vacía: definen qué gobernador representará a la Liga en la mesa nacional del FDT

escuchar

CÓRDOBA.- El presidente Alberto Fernández sigue activo con encuentros y contactos con los gobernadores peronistas. Además de la reunión de ayer con algunos en la quinta de Olivos, este martes conversó telefónicamente con el santiagueño Gerardo Zamora y se contactó también con Jorge Capitanich (Chaco), quien dejó trascender que no irá a la mesa nacional del Frente de Todos el próximo jueves. En ese marco no hay definiciones sobre cuántos y quiénes participarían del encuentro partidario.

Fernández estuvo este martes en Catamarca, junto al gobernador Raúl Jalil. Allí trascendió que el Presidente quiere que un gobernador complete la delegación albertista en la sede del PJ, donde el jefe de Estado será acompañado por Agustín Rossi -llegará en su flamante condición de jefe de Gabinete-, el vicejefe Juan Manuel Olmos y el canciller Santiago Cafiero. Con la presencia de un gobernador, Fernández buscará equiparar el peso político de las delegaciones del kirchnerismo y el massismo.

“¿Uno y quién es?” , preguntó un dirigente de otro distrito y solo respondió “no es lo mismo Capitanich, que (Gustavo) Bordet”. Hasta este martes por la tarde los gobernadores no tienen consensuado cómo se elegirá quién va al encuentro en la sede nacional del PJ, en la ciudad de Buenos Aires. Incluso, no faltan quienes dudan de que, efectivamente, los mandatarios provinciales sean de la partida.

Anoche, Fernández se reunió con Sergio Uñac, de San Juan; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Raúl Jalil, de Catamarca, Ricardo Quintela, de La Rioja; Gustavo Mellela, de Tierra del Fuego; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Por la tarde, aseguran que habló con el chaqueño Capitanich, en tanto que hoy continuó con los llamados, en este caso con el santiagueño Zamora.

Alberto Fernández con Jorge Capitanich y Gerardo Zamora, los gobernadores con los que habló por teléfono Presidencia

Un dirigente sanjuanino -provincia en donde el próximo 23 vence el plazo para presentar alianzas de cara a las elecciones de mayo- planteó que “no hay desesperación” por parte de los gobernadores participar de la primera reunión de la mesa. A los mandatarios los corren los propios calendarios electorales, ya que la mayoría desdobló comicios y en sus distritos se votará antes que en la Nación.

Después de la cena en Olivos, el que habló fue Quintela. Lo hizo con El Destape Radio: “Tuvimos una charla anoche con el Presidente para colaborar con él para ordenar el Frente para las próximas elecciones, dado que ha convocado a una mesa política, que pretendemos que sea nacional y representativa de todos los sectores y que tenga una actitud positiva para que pueda contener a la mayoría de los argentinos”.

Contradicciones

El gobernador riojano sostuvo que no le pidieron “nada en particular” al Presidente, pero sí coincidieron “en que hay que hacer un esfuerzo enorme por la unidad porque la ciudadanía no nos va a perdonar si no generamos una propuesta firme para ir a las PASO”. Aunque el viernes pasado él mismo dijo que era partidario de suspender esas internas abiertas, ahora reconoció que “no hay tiempo para hacerlo”.

Las aguas también están divididas entre los representantes provinciales. Hay quienes sostienen que en vez de la “mesa política” que pidieron el kirchnerismo y Sergio Massa, el Presidente, como titular del PJ, debería haber convocado al partido “donde están todos los sectores representados”. “La mesa no es más que mostrar hacia afuera los problemas internos que tenemos -se sincera una fuente de ese grupo-. Todos los días hay algo nuevo; somos noticia nacional porque Alberto se sentó a conversar con un ministro; es un papelón ”.

Varios gobernadores admiten que, más allá del diálogo con Fernández, hay “desconfianza” con la estrategia electoral que planea la Casa Rosada. Las idas y vueltas sobre el juicio político a la Corte Suprema y el pago al reclamo de CABA por la coparticipación, resintió el vínculo. Los más críticos entienden que si va un gobernador a la mesa debe “tener peso político”; si no es por el caudal de votos -en ese caso debería ser el santafesino Omar Perotti- debería ser por el reconocimiento de sus pares.