El juez que le prohibió a Claudio Tapia salir del país lo autorizó a viajar esta semana a Colombia y Brasil

El juez en lo penal económico Diego Amarante, que el jueves pasado le prohibió al titular de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salir del país, le habilitó hoy una excepción y lo autorizó a viajar a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre hoy y el sábado próximo.

A cambio, le fijó una “caución real” de $5.000.000 para garantizar su “sujeción al proceso”.

Es una noticia alentadora para Tapia. No solo porque podrá salir del país esta semana sino por los compromisos internaciones que le esperan este año, en el que se juega el mundial de fútbol. Además, el 27 de marzo próximo, la selección argentina se enfrentará a la española por la Finalissima.

El juez relató en su fallo que Tapia había pedido que lo habilitaran a viajar “con el fin de participar de actividades oficiales en su carácter de presidente de la AFA y de vicepresidente de la Conmebol”.

Detalló que para probar estos “compromisos laborales” Tapia “acompañó copias de la invitación oficial cursada por la Federación Colombiana de Fútbol para participar de un acto oficial en la ciudad de Barranquilla, del itinerario de vuelos elaborado por la firma Baires Fly S.A. y del acta del orden del día de la Reunión del Consejo de la Conmebol”. Informó que también precisó en qué hoteles planeaba alojarse, tanto en Colombia como en Brasil.

Los argumentos que citó el juez cuando le prohibió a Tapia salir del país, la semana pasada, incluyeron “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderles a los acusados (la medida incluye a otros dirigentes). El juez advirtió además que tomaba esta medida “en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan”; es decir, para garantizar que se lleven a cabo las indagatorias. No se sabe si después de esas declaraciones levantará la prohibición o si Tapia deberá pedir permiso para cada viaje.

En su fallo de este lunes, el juez recordó el objetivo de la prohibición y dijo: “Si bien se encuentra pendiente la declaración indagatoria dispuesta con relación al nombrado, no existen elementos objetivos que permitan sostener que la salida del territorio nacional en las condiciones informadas por el encartado pueda entorpecer la realización de dicho acto procesal”.

El magistrado advirtió que “la fecha del viaje informado no se superpone ni interfiere con las audiencias indagatorias fijadas para el día 5 de marzo de 2026″ y sostuvo que, en consecuencia, correspondía “autorizar al nombrado [Tapia] a viajar a las ciudades indicadas desde el 23 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026, ambas fechas inclusive”.

Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a declarar en indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. En ese mismo fallo, el jueves pasado, se les prohibió la salida del país.

Diego Amarante Fabián Malavolta

A Tapia y a Toviggino se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.

La caución

El juez sostuvo en su fallo de este lunes que “a efectos de garantizar su sujeción al proceso” (para que Tapia no se fugue), correspondía “fijar una caución real en la suma de $5.000.000″ y que el monto obedecía “a las particulares circunstancias del caso, el estado del proceso y la naturaleza económica de los delitos prima facie atribuidos”.

Además, el fallo establece que, cuando vuelva de su viaje, Tapia deberá “dar cuenta de su regreso a la República Argentina, dentro de las 48 horas de su arribo” presentarse en el juzgado o mediante un escrito con un “Comprobante del último tránsito de ingreso o egreso del país”. De lo contrario, advirtió Amarante, se lo podrá declarar “rebelde” y “ordenar su inmediata captura”.

El juez le avisó a Tapia que “ante cualquier eventual demora en la fecha de regreso”, al país deberá comunicarse “de forma inmediata” con el tribunal y dar cuenta de su “domicilio de estadía”.