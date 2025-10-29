El juez Ramos Padilla reclamó reformas en el sistema de votación y pidió que se discutan en años no electorales

LA PLATA .- El juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, dijo hoy que el proceso electoral “fue impecable, ordenado y transparente” e instó a revisar el sistema antes de 2027, por la complejidad que puede conllevar una PASO con el régimen de Boleta Única de Papel (BUP).

El juez hizo estas declaraciones en la apertura del escrutinio definitivo de los comicios celebrados el domingo.

“Hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la BUP. Es necesario que este debate se realice en un año no electoral. Es una sugerencia a los diputados electos: la previsibilidad”, remarcó.

El magistrado enumeró los reiterados cambios que tuvo el sistema: desde la instrumentación de la BUP, hasta el desdoblamiento de los comicios provinciales, pasando por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Quedará para 2026 cómo se continúa con este nuevo instrumento de votación -dijo-. Hay que analizar como reintegrar el sistema de reorganización de los partidos políticos: las PASO este año se suspendieron, pero es un debate que se va a dar sin lugar a dudas y es preferente que se realice en un año no electoral”, insistió.

Destacó que “desplegar 40.000 mesas, en 7000 establecimientos de votación no es algo que se hace de un día para el otro”. Y agradeció tanto a la Dirección Nacional Electoral, como al Correo, a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, funcionarios judiciales y empleados que participaron de todo el proceso.

Luego advirtió que aún “hay discusiones pendientes del estamento que se eligió el domingo, diputados”.

Cuestionó, además, “la sub representación” que tiene la provincia de Buenos Aires. “Elegimos 35 diputados, sobre 70 que representan el 40 por ciento del padrón del país [el total de Diputados es de 257]. Es otra discusión pendiente que tiene el sistema electoral”, destacó.

“Todos los actores políticos, las agrupaciones, los funcionarios, tienen mucho que aportar para fortalecer el sistema electoral”, remarcó. “En definitiva, para fortalecer el sistema democrático”, enfatizó.

El acto se inició con la presencia de los tres miembros de la Junta Nacional Electoral, Ramos Padilla, la presidenta de la Junta Electoral provincial, Hilda Kogan, y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Di Lorenzo.

Audiencia del juez Alejo Ramos Padilla con apoderados de partidos políticos Ignacio Amiconi

“Esperemos que este escrutinio definitivo sea un éxito. Seguramente lo va a ser”, dijo Di Lorenzo.

Tras destacar el trabajo de los secretarios Daniel Sayal y Leandro Luppi, de los empleados y de todos los que participaron en las elecciones el domingo, Di Lorenzo le agradeció “a la ciudadanía en general por haber emitido su voto de manera pacífica”, “a las autoridades de mesa” y a los “fiscales y apoderados”.

Leandro Luppi, secretario electoral del Juzgado Federal N°1 de La Plata.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Electoral provincial, Hilda Kogan, destacó que todo el proceso desde abril sucedió “sin ningún tipo de obstáculo”. Remarcó que el trabajo del personal de esa junta por el nivel de eficiencia.

La jueza Hilda Kogan Archivo

La Justicia comenzó el escrutinio definitivo de la elección en la provincia de Buenos Aires, un trámite que podría durar cinco días. Podría estar terminado el domingo o el lunes.

El recuento, que se hace en el Pasaje Dardo Rocha, concitará especial atención ya que, de acuerdo al escrutinio provisorio, La Libertad Avanza, se impuso por 46.600 votos en este territorio.

Fuerza Patria obtuvo 3.558.527 sufragios (40,91%) contra 3.605.127 de La Libertad Avanza (41,45%), de acuerdo al escrutinio provisorio y con el 99 por ciento de los votos escrutados.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores–Unidad obtuvo 438.747 votos (5,04%); Propuesta Federal para el Cambio, 243.326 (2,79%); Alianza Provincias Unidas, 212.959 (2,44%); Partido Nuevo Buenos Aires, 116.670 (1,34%); Frente Patriota Federal, 104.965 (1,20%); Alianza Unión Federal, 78.125 (0.89%); Coalición Cívica, 69.358 (0,79%); Alianza Potencia, 61.209 (0,70%), y el Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur, 52.563 (0,60%).

En tanto, el Movimiento Avanzada Socialista logró 49.482 votos (0,56%); Alianza Nuevos Aires, 45.550 (0,52%); Unión Liberal, 43.339 (0,49%) y Liberar, 16.689 (0,19%).

“Fue muy ajustado. Ganó La Libertad Avanza por el 0,5% en 9 millones de votos”, dijo ayer Axel Kicillof. “Vamos a hacer el recuento como lo hacemos siempre”, dijo. “Una diferencia muy muy pequeña. Pero ganó La Libertad Avanza”, admitió.

El escrutinio provisorio dejó afuera 132.789 votos que podrían acortar la diferencia entre los principales oponentes.