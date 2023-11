escuchar

A dos días de que un jury de enjuiciamiento dicte una resolución en el juicio político -que comenzó el pasado 25 de septiembre- contra el suspendido juez federal de Mendoza, Walter Bento, el todavía magistrado rompió el silenció en LN+. En diálogo con Eduardo Feinmann, negó toda las acusaciones en su contra -tiene pedida una prisión preventiva por lavado de dinero, cobro de coimas y enriquecimiento ilícito- y pidió al tribunal “no ser vulnerable ante las presiones políticas”.

Con la posibilidad de ser destituido de su cargo e ir preso en el horizonte, Bento insistió en declaraciones televisivas haber actuado siempre “dentro de la ley”. “He tenido ocho procesamientos. Nunca apelé. A diferencia de quienes utilizan recursos para demorar y llegar a juicio, yo pedí anticipadamente llegar a juicio. Y todo lo que ocurre en el juicio es a mi favor. No hay ninguna prueba y tampoco un hecho contrario a la ley que haya llevado adelante yo”, destacó.

En esa línea, admitió sentir “impotencia” producto de su situación judicial. “Hace tres años que mi familia y yo no tenemos ingresos y nuestros bienes fueron embargados. No contamos si quiera con obra social y mi hijo, que tiene movilidad reducida y es celíaco, no puede siquiera pagar su tratamiento”, remarcó.

Respecto de los hechos que se le imputan, el suspendido juez federal mendocino ofreció algunas explicaciones. Alegó en primer lugar no ser “rico”. “Tengo un patrimonio hecho en base a ingresos y alquileres que teníamos con mi señora. Todo ha sido declarado”, remarcó a continuación.

Sobre los numerosos viajes que que realizó a Estados Unidos, habló de la existencia de cierto “morbo” e hizo ciertas aclaraciones.

“Con mi familia, viajamos mucho a EE.UU, por dos motivos. Primero, porque podemos hacerlo gracias a los sueldos que tenemos de los ingresos del Poder Judicial. Segundo, porque mi hijo con capacidades diferentes siente feliz en lugar como Disney. Siempre viajé con ellos. No me fui de joda”, se justificó.

Y también se pronunció en relación al presunto cobro de sobornos: “Es absolutamente falso”. Ante la consulta de Eduardo Feinmann de si tiene o no “padrinos políticos” que lo protegen -el conductor mencionó a Daniel Vila, José Luis Manzano y María Servini de Cubría-, Bento adujo: “Si los tuviera, no estaría acá”.

Para el todavía magistrado, “esto es una causa política”. “Tanto mi familia como yo tenemos cierto temer de que, justamente una causa política, el tribunal tengo cierta permeabilidad a las presiones”, confesó. Pero, aun así, dijo no tener miedo a ir preso. “Tengo una absoluta tranquilidad de conciencia. Y eso me lo da el expediente. Más pronto que tarde va a salir la verdad. Y si piden mi detención, estaré en el estrado del tribunal para que hagan lo que tengan que hacer” , cerró.

En el jury de enjuiciamiento se observa su presunto mal desempeño como juez. En la causa que se lleva adelante en Mendoza, por otra parte, se lo acusa de coimas, lavado de activo y enriquecimiento ilícito. Por esa causa puede ir preso. Lo único que lo salva de ello, hasta ahora, son sus fueros.

La decisión caerá en manos las juezas Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá. El evento será transmitido el miércoles en el canal del Poder Judicial Nacional.

LA NACION