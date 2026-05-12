El juicio por los Cuadernos: otros dos periodistas de LA NACION reconocieron los escritos de Centeno

Otros dos periodistas del diario LA NACION reconocieron este martes los cuadernos de las coimas escritos por el chofer Oscar Centeno al declarar como testigos en el juicio oral del caso.

Primero lo hizo Santiago Nasra, que colaboró en la investigación que lideró Diego Cabot; y luego Héctor Guyot, profesor y periodista del medio desde hace más de 20 años, que tomó contacto con el material durante el desarrollo del trabajo periodístico.

Ambos afrontaron preguntas de todas las partes y al final de su testimonial les fueron exhibidos los cuadernos, en poder del Tribunal Oral Federal 7. “Sí. Se ve igual. Misma letra, mismo formato, con las líneas, todo”, ratificó Nasra, mientras un integrante del tribunal le exhibía el material con guantes.

Nasra declaró primero. Ofreció detalles sobre la sistematización de la información, tarea a la que estuvo abocado. “Exactamente como estaba en los cuadernos”, dijo respecto a la transcripción que hizo al digitalizar la información.

Guyot, por su parte, relató que Cabot le preguntó si podía contar con dos de sus estudiantes de la maestría para dar inicio a una investigación, sin ofrecerle ningún detalle.

Héctor Guyot al llegar a Comodoro Py para declarar en la causa Cuadernos Ricardo Pristupluk - LA NACION

Luego, con la investigación ya en marcha, Cabot le confió -dijo Guyot- más aspectos del caso y le enseñó las anotaciones. “Me sorprendió el estilo, parecía un acto de escribano. Muy seco, todo era dato”, rememoró Guyot sobre la única vez que tuvo entre sus manos a los cuadernos.

Guyot mira uno de los cuadernos que le exhibe el tribunal

“Se manejó con mucho sigilo”, añadió luego respecto al trabajo periodístico.

Al igual que Cabot y Candela Ini en las últimas dos audiencias, ambos periodistas debieron afrontar preguntas de la fiscalía, las defensas y el tribunal. Muchas versaron sobre las anotaciones, sus detalles -como posibles tachaduras-, su estado de conservación, la ausencia o presencia de determinados nombres.

De primera mano

Algunos abogados que estaban en la sala AMIA, como Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, aprovecharon para aproximarse al estrado con autorización del tribunal y ver de primera mano, aunque sin tocarlos, las anotaciones.

Los cuadernos serán también protagonistas durante la próxima audiencia, en la que está previsto que declare Jorge Bacigalupo, el expolicía que los recibió de su amigo Centeno y se los compartió a Cabot, su vecino. Luego será turno de Hilda María Horovitz, exmujer del chofer.

El juicio comenzó el 6 de noviembre de 2025 y se desarrolla a ritmo de dos audiencias por semana. Cristina Kirchner y varias decenas de personas, entre exfuncionarios y empresarios, son acusados de ser parte de un sistema de recaudación ilegal, registrado en las anotaciones de Centeno.

El otro pilar del caso son las declaraciones como arrepentidos de muchos de los protagonistas, quienes confirmaron el mecanismo y ofrecieron detalles de su funcionamiento.

Cabot, autor de la investigación que derivó en el juicio, declaró como testigo durante unas 12 horas, el pasado martes. Contó cómo recibió el material, cómo trabajó con los cuadernos, cómo sumó a Ini y Nasra para ordenar la información en una base de datos.

Durante su testimonio, las defensas intentaron que hablara sobre sus reuniones durante la investigación. Cabot se negó y el tribunal ratificó por unanimidad el derecho a preservar las fuentes periodistas.