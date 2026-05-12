Macri prepara un acto con dirigentes del conurbano en medio del malestar por el comunicado que agitó la interna de Pro

Tras el comunicado de Pro contra el gobierno de Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri acelera su reaparición en la escena pública y encabezará un acto partidario en Vicente López. Este viernes se mostrará junto a dirigentes del conurbano en el marco de su gira Próximo Paso y buscará sortear el malestar interno que generó la publicación inconsulta en un territorio donde el sello amarillo busca acordar con La Libertad Avanza (LLA).

La reaparición del titular de Pro estaba prevista, desde hace semanas, para el 22 de mayo, cuando visitará Mendoza y participará de un acto partidario con dirigentes de la región de Cuyo, La Rioja y Catamarca. La semana pasada, sin embargo, se decidió sumar a su agenda un encuentro en Vicente López con dirigentes amarillos del conurbano. La convocatoria abarca a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares de esta zona de la Provincia.

En medio de los preparativos para esa cumbre, Macri agitó los ánimos al interior de partido tras publicar, el domingo pasado, un comunicado oficial con críticas a la Casa Rosada. “Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, decía el texto difundido a través de la cuenta oficial de Pro en X.

MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

Esta tarde, en el cúpula de Pro nacional ratificaron esta postura crítica con otro sugestivo mensaje en redes sociales en el que se dirige al “argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”. La publicación profundiza el malestar en un partido enrarecido por la falta de consenso interno respecto de qué estrategia adoptar frente a los desafíos que enfrenta LLA en el plano político y judicial.

El “manifiesto” del domingo fue leído como una crítica implícita a Manuel Adorni en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, pero también una advertencia al presidente Milei, quien ya ratificó, en declaraciones públicas y durante la última reunión de gabinete, su férreo respaldo al ministro coordinador.

Macri volvía a desmarcarse, así, de LLA -una meta que busca profundizar con sus visitas al interior del país-, pero también de un sector de su partido que espera recomponer el vínculo entre ambos espacios. Es que el comunicado del fin de semana se difundió sin el consentimiento de los gobernadores de Pro -Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)- ni de las autoridades bonaerenses del sello amarillo.

Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA) no fueron consultados antes de difundir el comunicado con críticas a LLA Soledad Aznarez

“El comunicado no fue consultado con Cristian [Ritondo] como presidente del bloque, ni con los gobernadores, ni pasó por la mesa ejecutiva del partido. Nuestra visión es que, por encima de cualquier diferencia, tenemos la obligación de cuidar esta oportunidad de cambio que eligieron los argentinos”, aseguraron en el entorno de Cristian Ritondo. En privado, el diputado nacional cuestiona la decisión de Macri de arremeter contra la administración nacional.

Sucede que el titular de la bancada amarilla en la Cámara baja apuesta a reeditar una alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires para desplazar al Partido Justicialista (PJ) de la gobernación en 2027. La semana pasada, había encabezado una reunión de legisladores bonaerenses y jefes comunales de Pro con el ministro del Interior, Diego Santilli, para poder avanzar en esta dirección.

Cristian Ritondo espera poder reeditar una alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires en 2027 Hernán Zenteno

Entre los referentes de Pro bonaerense no hay una postura unificada respecto del oficialismo nacional. En algunos municipios como Zárate y 9 de Julio, los intendentes amarillos cuestionan la “ingratitud” de LLA que ofrece una fuerte oposición en los Concejos Deliberantes y no se alinea con la agenda de los mandatarios locales.

“Hoy los concejales que entraron por las listas de nuestros intendentes son más opositores que los peronistas”, había señalado una fuente del partido a LA NACION. Persiste, entre algunos jefe comunales, cierto malestar por la falta de reciprocidad con la benevolencia con la que Pro se mueve a nivel nacional. El bloque que conduce Ritondo en la Cámara baja evita apoyar los pedidos de informe contra Adorni y suele acompañar las iniciativas de Milei para no poner en jaque la gobernabilidad.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con intendentes de Pro bonaerense para buscar sintonía con LLA Prensa Pro

En este contexto, el titular de Pro bonaerense busca atenuar esas rispideces y reconciliar a sus dirigentes con los representantes del partido violeta. Entiende que solo jugando en tándem podrán generar un recambio político en el tradición bastión del peronismo. Para esos planes, el comunicado diseñado por Macri y el diputado nacional Fernando De Andreis representa, cuanto menos, un difícil antecedente sobre el que seguir negociando con LLA.

En la actividad de este viernes, estaba prevista la presencia de Ritondo, junto a Macri y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta de la filial bonaerense de Pro que tiene a su cargo la organización de la cumbre. LA NACION intentó contactarse con el diputado nacional para confirmar su participación en el encuentro, pero al cierre de esta nota no había tenido respuesta.

Cerca del expresidente, en tanto, minimizan el impacto del comunicado del domingo y desestiman que pueda afectar la convocatoria para el acto con dirigentes del conurbano. “Fue un comunicado de la presidencia del partido. Cuando los intendentes o el bloque de diputados sacan comunicados no consultan con la cúpula del partido. Entonces el reclamo carece un poco de sustento”, señalaron en Pro nacional.

Mauricio Macri y el diputado nacional Fernando De Andreis Archivo

Explican, a su vez, que Pro no cambió sus posición respecto de lo planteado en la reunión nacional de Parque Norte, cuando se lanzó la consigna “próximo paso” y se aclaró que Pro marcaría aquellas cuestiones con las que no estuviera de acuerdo con el gobierno nacional. En esa oportunidad, también se inauguró una gira federal con la que Macri apuesta a fortalecer a su partido rumbo a 2027.

La agenda del expresidente incluye, además de la cumbre con intendentes del conurbano, un viaje a Mendoza para activar el armado territorial en Cuyo, previsto para el 22 de mayo, y una semana más tarde, una reunión con legisladores provinciales de distintos puntos del país en la sede nacional del partido.