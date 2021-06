El kirchnerismo avanzó para destituir a “Pepín” Rodríguez Simón del Parlasur

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó una resolución para llevar adelante un procedimiento especial para destituir del cuerpo a Fabián Rodríguez Simón , exasesor de Mauricio Macri, quien pidió refugio político en Uruguay por considerarse víctima de una persecución judicial por parte del kirchnerismo.

La votación, celebrada de manera virtual, fue objetada por Rodríguez Simón por considerar que el procedimiento “viola el principio de retroactividad, legalidad y garantía del debido proceso” establecido por el pacto de San José de Costa Rica.

“Lo que no se puede hacer es un procedimiento que no cumple los estándares de legalidad del Parlamento del Mercosur, mucho menos cuando no existe un código de ética que defina cuáles son las faltas administrativas” pasibles de ser castigadas con la destitución del cuerpo, se defendió Rodríguez Simón.

La iniciativa fue aprobada en una votación cuestionada por irregularidades en el conteo de voluntades y con la queja de varios parlamentarios argentinos que coincidieron con los argumentos de Rodríguez Simón, en el sentido de que se estaba estableciendo un mecanismo ad hoc que podría dar lugar a posteriores impugnaciones.

Pepín Rodríguez Simón se encuentra en Montevideo Marcelo Zina/EGMFotos

El pedido de destitución fue reclamado por los parlamentarios kirchneristas de la delegación argentina por falta de decoro como consecuencia de la decisión de “Pepín” Rodríguez Simón de eludir el pedido de la Justicia argentina para que compareciera en una causa en la que se lo investiga por las supuestas presiones que habría ejercido sobre los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, para que desde sus medios apoyaran la gestión de Macri.

Ante la decisión de rehuir a la citación, la jueza federal María Servini pidió la captura internacional de Rodríguez Simón. Uruguay suspendió la extradición del exasesor de Macri hasta tanto el gobierno de Luis Lacalle Pou resuelva si otorga o rechaza su pedido de refugio.

El dictamen aprobado esta tarde establece, ante la demora del Parlasur en votar un código de ética que defina las conductas que pueden dar lugar a la destitución de uno de sus miembros, un procedimiento especial para tratar los pedidos de destitución de Rodríguez Simón y del parlamentario por Paraguay Celso Troche.

Esto fue reconocido por el parlamentario uruguayo Conrado Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos internos. “Al no contar aún con código de ética, se decidió hacer un proceso de comparecencia y garantía de debido proceso”, dijo al momento de proponer la votación del procedimiento para tratar los casos de Rodríguez Simón y Troche.

Tras la aprobación, que el secretario del Parlasur dijo que había reunido 59 votos, se empezaron a escuchar los cuestionamientos de varios parlamentarios argentinos.

La primera fue Lilia Puig, quien destacó que “al no haber código de ética no están claras las causales de la destitución”. “No solo tiene que estar claro el procedimiento, sino las características de lo que se considera un delito parlamentario” , agregó.

Por su parte, Walter Nostrala dijo que “el procedimiento que se está llevando adelante no es el adecuado: no puede haber un código de procedimiento con nombre y apellido”.

Por su parte, el argentino Humberto Benedetto objetó la regularidad de la votación. “Se habla de un número que no me consta que sea cierto”, afirmó. “Conté por lo menos 12 personas que se abstuvieron”, agregó. Al momento de darse el resultado, el secretario del Parlasur solo dijo que había 59 votos afirmativos.

LA NACION