Entre Ríos: la tensa disputa entre dos exministros de Mauricio Macri para enfrentar a Gustavo Bordet

Las tensiones que atraviesan a Juntos por el Cambio por el armado de las listas no se circunscriben solo a la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Las diferencias por las candidaturas en esos distritos entre los moderados, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, y el ala dura se replican también en Entre Ríos , séptimo distrito electoral del país.

En el terruño del peronista Gustavo Bordet, donde hoy aterrizaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo De Pedro y Gabriel Katopodis para un acto oficial, se libra una disputa subterránea de poder entre dos exfuncionarios de Mauricio Macri . Los protagonistas son el exministro del Interior Rogelio Frigerio, que aspira a liderar la nómina de diputados nacionales en el distrito, con el objetivo de posicionarse en la carrera por la gobernación; y el exsecretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, quien también aspira a competir por la sucesión de Bordet en 2023 .

Días atrás, Etchevehere agitó el avispero local de Juntos por el Cambio en Entre Ríos cuando cuestionó abiertamente la postulación a legislador de Frigerio, socio de Emilio Monzó, y representante del sector peronista de Pro que tuvo diferencias con Macri. En declaraciones radiales, el extitular de la Sociedad Rural (SRA) dijo que la candidatura de Frigerio era “forzada”, porque el exministro “no vive” en la provincia. “Es una persona que no habitó nunca Entre Ríos, solo tiene un domicilio fiscal acá. No me parece que eso sea suficiente para representar a los entrerrianos” , profundizó Etchevehere ante la consulta de LA NACION.

Los dichos de Etchevehere provocaron cruces y acusaciones entre los integrantes del conglomerado opositor. El exsecretario de Agroindustria aclara ante propios y extraños que no pretende pelear este año por una banca en el Congreso, a pesar de que hasta hace pocos días dirigentes que orbitan cerca de Macri lo anotaban entre los posibles contrincantes.

“Lo de Entre Ríos no está definido”, les dijo el expresidente a sus allegados días antes de viajar a Madrid. Fuentes del entorno de Macri no lo notan “metido” en el armado de ese distrito. Y aventuran que apoyará al candidato que sea ungido por Pro. Si hubiera internas, advierten, se colocará en un rol prescindente. Si bien intentó aplacar las tensiones, los resquemores del fundador de Pro con Frigerio y, sobre todo, con Monzó, permanecen latentes .

Frigerio y Etchevehere aspiran a pelear por la gobernación de Entre Ríos en 2023 Ministerio del Interior

Etchevehere tampoco comparte que Frigerio busque acceder a un escaño en el Congreso para volver a postularse como gobernador en 2023. Rechaza lo que denomina las candidaturas “virtuales”: “Hay gente que ha manifestado que quiere ser candidato para volver a ser candidato dentro de dos años. Eso es burlar la confianza depositada por el votante, porque lo eligen para una cosa, pero resulta que termina siendo un escalón en una ambición política personal” , dijo a este medio.

No niega que aspire a pelear por la gobernación dentro de dos años, pero repite que no está pensando en probarse el traje de candidato en las legislativas. El exfuncionario también sugiere que tiene distintas miradas con Frigerio sobre ejes “centrales” para el país. “Independientemente de las personas, aún no hemos escuchado las propuestas de los candidatos sobre temas de fondo, como la división de poderes, la presión impositiva, las leyes labores o la apertura económica al mundo ”, remarca Etchevehere, quien fue ponderado por el ala dura de Pro cuando protagonizó la disputa mediática con Juan Grabois por la toma de la estancia familiar Casa Nueva. Una chicana para el estilo moderado que pregona su excompañero de Gabinete.

Mientras Frigerio recorre la provincia y cosecha apoyos en Pro para apuntalar su candidatura, Etchevehere insiste en que es “muy importante que los postulantes definan la línea a seguir”. Y plantea que “sería muy saludable que haya internas” en Entre Ríos. “Eso serviría para hablarle de una manera sincera al votante, diciendo claramente qué se va a hacer y qué se va a votar. Es bueno que después no haya sorpresas por los alineamientos en los bloques”, lanza Etchevehere, quien se dedica a la actividad privada desde que dejó su cargo.

El exfuncionario de Macri eludió una definición sobre sus aspiraciones para 2023, pero no descartó nada. “Lo que pueda hacer por mi provincia y el país, lo voy a hacer. De qué manera, veremos”, avisa mientras viaja por una ruta de su provincia.

Luis Miguel Etchevehere y Rogelio Frigerio

Apalancado por Rodríguez Larreta, el exministro del Interior sumó avales durante las últimas semanas a su eventual postulación. Con el objetivo de pelear por la gobernación en 2023, Frigerio tendió puentes con un sector del radicalismo local –sumó la semana pasada el respaldo de Atilio Benedetti, quien ocupará el tercer lugar de la lista- y busca incorporar otros aliados .

Por estas horas explora un acuerdo con otra rama de la UCR: el espacio Construir, que lideran los intendentes Darío Schneider (Crespo) y Pedro Galimberti (Chajarí). En modo rosca, el exministro reserva el segundo casillero de su nómina para una representante de esa fuerza. A su vez, dialoga con los referentes locales de Ricardo López Murphy.

Cerca del exministro del Interior relativizan las críticas de Etchevehere –creen que busca posicionarse haciendo “ruido”– y destacan que Frigerio está bien posicionado en los sondeos. Es más, se entusiasman con la posibilidad de que Larreta viaje a la provincia para apoyar a Frigerio y planean organizar una actividad para los próximos días con Patricia Bullrich, titular de Pro.

Los aliados de Frigerio que visitaron a Macri últimamente le llevaron un mensaje optimista: “Bajó el nivel de conflicto y enojo”. En la intimidad, Macri apunta sus dardos contra Monzó. “Por más que no sea del agrado de Mauricio, lo de Rogelio está muy encaminado”, reconoce uno de los armadores nacionales de Pro, quien tiene nexos con todas las facciones.

Pero Etchevehere no es el único que pone reparos sobre la postulación de Frigerio. La líder de la CC, Elisa Carrió, suele apuntar sus dardos más envenenados contra al dueto conformado por el exministro y el extitular de la Cámara de Diputados. Los acusa de haber entregado la elección nacional de 2019 y de haber pergeñado “un golpe de dinero” a María Eugenia Vidal en la provincia. La fuerza de Carrió aún no está conformada en Entre Ríos y por ahora no tiene postulantes. Están evaluando el escenario antes de manifestar su apoyo a un candidato. “Estamos viendo” , deslizan. Está claro que Frigerio no es del agrado de Lilita.

En tanto, Miguel Ángel Pichetto impulsa una candidata propia para la contienda en el distrito: Carina Ivascov, alfil local de Peronismo Republicano . Ivascov ya cuestionó a Frigerio y pide competir en las primarias bajo el paraguas de Juntos por el Cambio. Frigerio no le escapa a la interna. “Si no hay lista de consenso, no hay conveniente de ir a la PASO”, dicen los suyos. Confiados, los laderos del exfuncionario aseguran que no solo controla al Pro en la provincia, sino que ya tiene el respaldo de un sector de la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y del partido Fe, aliado del kirchnerismo en otros distritos.