El kirchnerismo buscó dar señales de unidad con una foto de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Wado De Pedro

escuchar

LA PLATA.- Tras una semana de fuerte tensión, el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires dio una señal para intentar mostrar que ordenó a sus candidatos con Eduardo de Pedro como referente nacional para suceder a Alberto Fernández y Axel Kicillof como candidato a gobernador, en un esquema que asintió -con su presencia pero en silencio- Máximo Kirchner.

Kicillof se mostró hoy en sintonía con el diputado Kichner y recibió, al mismo tiempo, el aval público del ministro del Interior de la Nación en su aspiración de ser reelegido gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La foto de hoy llegó nueve días después del acto de Avellaneda, donde el hijo de la vicepresidenta había regañado en público al gobernador con una frase que generó desconcierto y malestar en el interior de la fuerza gobernante. Máximo Kirchner le pidió al gobernador que “suba a la militancia a los lugares de decisión”, lo que generó luego una réplica de uno de sus funcionarios.

El Frente de Todos intentó hoy ordenar su interna detrás de Kicillof como candidato a gobernador y Wado de Pedro como aspirante a reemplazar a Fernández.

Máximo Kirchner llegó al acto de Lomas de Zamora -pese a que no estaba anunciado en el comunicado de la Gobernación-. Se negó a hablar. Se mostró junto al gobernador y esperó el elogio público para dar por tierra con los cada vez más fuertes rumores de quiebre interno.

“Nos acompaña el amigo Maxi. Presidente del PJ bonaerense. Lo que vos hiciste en el Congreso Nacional fue impulsar medidas – a veces en soledad- a veces aguantar los trapos. No en mi nombre sino de los habitantes de esta provincia a los que les va a cambiar la vida. Por ejemplo el gasoducto Néstor Kirchner. Lo que tiene que ver con barrios populares. Lo que se ha trabajado en el Congreso de la Nación. No todos los políticos son iguales. Acá nos acompaña Maxi que no sólo no ha votado ninguna ley contra el pueblo sino que ha llevado adelante leyes fundamentales. Gracias de nuevo”, lo endulzó Kicillof al referente de La Cámpora.

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Wado de Pedro juntos y lejos de Alberto Fernández. Diego Nasello

A su turno, el ministro del Interior de la Nación destacó el compromiso del gobernador “que con toda su capacidad y todo su corazón diseñó un plan para la provincia y lo está ejecutando”. Y agregó: “Está trabajando todos los días desde La Plata. Axel, yo como ciudadano de la provincia, te quiero decir que desde la gestión de Felipe Solá no veo una gestión tan comprometida con las necesidades del pueblo bonaerense”. De este modo, De Pedro no solo se alineó a favor de Kicillof gobernador en 2023, sino que también le bajó el pulgar a Daniel Scioli como candidato a presidente.

“Es mentira lo que nos hicieron creer que el gobernador está entre los intendentes y el Presidente. El gobernador puedo transformar y Axel está transformando la provincia de Buenos Aires”, dijo De Pedro.

Kicillof devolvió los elogios a De Pedro y dijo: “Un hombre que no para de caminar todo el país. Es un hombre que a todos los gobernadores nos consultó sobre obras, sobre infraestructura. Nos dijo que pensáramos no en las urgencias cotidianas, sino que obras necesitábamos para cambiar la infraestructura de la argentina, como país federal. Ese trabajo no se había hecho nunca. Va a contribuir a los próximos 20 años de Argentina.”

Y remató: “Wado: nos das la tranquilidad de que alguien está pensando en la Argentina del largo plazo”. A continuación, Kicillof destacó: “Nosotros tenemos un plan a seis años, que es una adecuación de los planes quinquenales”.

La foto de unidad llegó luego de que Máximo Kirchner reclamara, casi exigiera, “subir a los militantes a lugares de decisión”. Una frase que se entendió como una crítica a Kicillof por su negativa a ser aspirante a Presidente, ante un escenario difícil para el oficialismo en el gobierno.

Malestar de los intendentes con Máximo

Varios intendentes consultados por LA NACION dijeron que la foto de hoy en Lomas de Zamora fue precedida por un encuentro privado entre Kicillof y Kirchner. Allí se habría acordado darle prioridad a la campaña en la provincia para retener el control.

“Fue muy desafortunada la frase de Máximo. Nosotros los 40 intendentes del peronismo más fuerte ya nos pronunciamos a favor de la continuidad de Axel en la gobernación”, dijo un intendente con fuerte peso territorial que participa activamente de las reuniones privadas entre el círculo más estrecho de Cristina Fernández de Kirchner.

Lo cierto es que hoy la plana mayor del Frente de Todos en la provincia se mostró unida en Lomas de Zamora mientras el presidente Alberto Fernández lideraba en soledad otro acto en Merlo. El Presidente no estuvo presente en otro acto que se realizó en La Plata, frente a la gobernación de la provincia, donde Kicillof se mostró abrazado a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Temas Elecciones 2023