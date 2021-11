El kirchnerismo cordobés intenta retomar la campaña electoral “sin alteraciones” después de la polémica que abrió el Presidente

CÓRDOBA.- Después de la polémica que desataron las palabras del presidente Alberto Fernández, quien calificó a Córdoba de “terreno hostil” y pidió trabajar para que se “integre” a la Argentina, los candidatos del Frente de Todos (FdT) en la provincia decidieron alinearse detrás de la opinión de Carlos Caserio -senador kirchnerista que aspira a renovar su banca- respecto de que las declaraciones del mandatario están “fuera de contexto”. Por ahora, el resto, evita pronunciarse públicamente y, en privado, buscan restarle importancia y seguir con la campaña electoral “sin alternaciones”.

La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió a aclarar hoy los dichos de Fernández: “El Presidente adora a los cordobeses, ha ido muchas veces. Tiene su cabeza puesta en que en Córdoba todo suceda de la mejor manera posible”.

Cerruti agregó: “Así lo demuestra el Gobierno con la cantidad de acuerdos e inversiones que se ha llevado adelante en Córdoba” y sostuvo que el video corresponde a una charla “informal” con un grupo. “Lo que quiso decir fue que Córdoba, como todas las provincias, forme parte de una Argentina que crece y va para adelante”, explicó.

En las elecciones PASO, el FdT sacó 10,9% y quedó tercero detrás de Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba, el peronismo local. El porcentaje es similar al de la legislativa de las 2017, la peor que registra hasta el momento.

“Basta de mentiras. El Gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba. Acá pueden ver el video completo, sin recortes mal intencionados, de las palabras del presidente Alberto Fernández”, posteó Caserio. Las expresiones están en la conversación que mantiene con los dirigentes del kirchnerismo cordobés en su visita al Centro Cultural Kirchner, y a esas se agregan otras que ya habían trascendido en las que sostiene: “Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes –Juan Schiaretti-: yo no choque la Argentina, la chocaron los amigos de él, no yo”. El senador cordobés, sin embargo, no aclaró qué es lo que se sacó de contexto. Incluso, subió a las redes sociales el video completo de la charla del Presidente con la comitiva cordobesa que se acercó hasta el CCK.

Basta de mentiras. El gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba.



Acá pueden ver el video completo, sin recortes mal intencionados, de las palabras del presidente @alferdez. pic.twitter.com/nQQGWUZmAv — Carlos Caserio (@CaserioCarlos) November 8, 2021

En un distrito fuertemente anti kirchnerista, las idas y venidas generadas por los dichos de Fernández se convierten en un peso más a remontar. “Lo expanden los medios, él hace un análisis de una situación, no es un planteo como el que se quiere mostrar”, dijo a LA NACION un integrante del comité de campaña del FdT.

Con la difusión del video completo, la intención es mostrar que hay diferencias entre el FdT y el peronismo cordobés -lo que el propio Schiaretti viene enfatizando desde después de las PASO- y, a la vez, apuntalar la imagen de un Presidente que “trabaja por el país”.

La única reacción pública hasta ahora fue la de Caserio; Martín Gill, cabeza de la lista de Diputados y secretario de Obras Públicas de la Nación, no respondió a las consultas de LA NACION. Ambos aparecen en la imagen difundida asintiendo a las expresiones de Fernández. Gill se concentra en el interior provincial y en la relación con los intendentes, con quienes tiene vínculo por su cargo nacional.

El presidente Alberto Fernández junto al gobernador Schiaretti al inaugurar 92,1 kilómetros de la autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco-Córdoba Presidencia

“Venimos en campaña y seguiremos haciéndola, esto no cambia nada”, apuntaron desde el círculo de otro candidato a diputado e insistieron en que lo que queda “claro” de las expresiones del Presidente es que “no hay discriminación” respecto de la provincia.

Ese es el eje en el que pretenden hacer girar toda la campaña, la “no discriminación”. Para el kirchnerismo ese es una suerte de karma ya que Cristina Kirchner recortó giros y asistencia a Córdoba después de que, en 2008, Schiaretti la enfrentara por la resolución 125 de las retenciones al campo.

Desde que Fernández asumió no hay un destrato para Córdoba, las “inequidades” por las que reclama el schiarettismo no son solo para esta provincia sino para todo el interior y tienen que ver con reparto de subsidios.

Desde anoche, las redes sociales se llenaron de memes y bromas por las expresiones de Fernández; se multiplican las consultas sobre si hace falta “pasaporte” para ingresar a la “república” de Córdoba; figuras de mapas argentinos con y sin la provincia y decenas de capturas de escenas de series y películas dobladas para hacer referencia a la supuesta “desintegración” de la jurisdicción. A esos se les suman los de dirigentes de la oposición que critican al Presidente.