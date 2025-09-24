El kirchnerismo exige que el acuerdo con Estados Unidos pase por el Congreso y pedirá interpelar a Luis Caputo

El kirchnerismo no resigna su ofensiva contra el Gobierno y advirtió que cualquier “arreglo financiero” con Estados Unidos que no sea convalidado por el Congreso será “nulo de nulidad absoluta”. La advertencia llega pese a que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, aclaró este miércoles que lo que se negocia con el Banco Central es un swap de monedas y no una operación de crédito público.

Para Unión por la Patria, sin embargo, el acuerdo con la administración de Donald Trump implica un “rescate político-financiero” que pone en riesgo la soberanía y que, por ese motivo, deberá ser ratificado por el Parlamento.

“El Gobierno fue a Estados Unidos a pedir un rescate político-financiero producto de una debilidad extrema. Esto cambia las reglas de juego porque le da un carácter político al acuerdo”, sostuvo el diputado Itaí Hagman, de Patria Grande. En diálogo con LA NACION fue aún más duro: “Trump habló hasta de la reelección de Milei. Es casi una entrega del gobierno; a partir de ahora, Trump decidirá”.

Para el legislador, la negociación no solo representa una “lesión de soberanía” sino que también reduce al mínimo la autonomía del país. “¿Qué margen tiene la Argentina, después de esta foto, para fijar una posición internacional que no sea exactamente la que defina Estados Unidos?”, se preguntó.

Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario.



Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

El debate no es nuevo. La llamada “ley Guzmán” (27.612), sancionada en 2021 para fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública, obliga a que la emisión de títulos, los programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) o cualquier ampliación de esos programas reciban el aval del Congreso. Pero no contempla el caso de los swaps. Se trata de operaciones distintas: un intercambio de divisas entre bancos centrales por un plazo determinado, sujeto a una tasa de interés negociada.

De hecho, la historia juega en contra del argumento kirchnerista. Ninguno de los swaps con China -firmados en 2009 y 2014 por Cristina Kirchner, y luego renovados por Mauricio Macri, Alberto Fernández y el propio Javier Milei- pasó por el Poder Legislativo. Tampoco existen antecedentes de que estas operaciones fueran tratadas en el recinto: según la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso, los swaps se consideran contratos entre bancos centrales y están excluidos de las atribuciones que regula la Ley de Administración Financiera.

Cuando se hizo el swap con China, los que entonces estaban en la oposición se cansaron de hacer pedido de informes. ¿Ahora? pic.twitter.com/3zxD4r1eMj — Julia Strada (@Juli_Strada) September 24, 2025

Pese a esta distinción técnica, el bloque opositor no resigna su postura. En un proyecto de resolución, Máximo Kirchner y sus pares apelan al artículo 75 de la Constitución y remarcan las atribuciones “exclusivas” del Congreso en materia de deuda externa: contraer empréstitos, arreglar el pago de la deuda y aprobar tratados internacionales. Allí sostienen que “todo empréstito tomado por nuestro país con el Departamento del Tesoro o con la administración de los Estados Unidos de América que no sea aprobado por ambas Cámaras del Congreso será nulo de nulidad absoluta e insanable y no obligará al Estado nacional en modo alguno”.

Presidente @JMilei: tiene la obligación y la responsabilidad de explicarnos a todos cuáles son las condiciones del acuerdo. Le exigimos que nos informe qué entregó de la Argentina para que Estados Unidos le preste plata para su campaña política y que lo ponga a consideración del… — Mariano Recalde (@marianorecalde) September 24, 2025

El kirchnerismo también impulsará un pedido de interpelación a Luis Caputo. El proyecto presentado por Hagman busca que el ministro de Economía explique “las posibles negociaciones que el Gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje del Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Pero las críticas al entendimiento no quedaron solo en el kirchnerismo. El senador radical Martín Lousteau advirtió que, si la Argentina no encara un camino propio para liberarse de la deuda, “pasa a ser más dependiente y a tener menos libertad y soberanía”. Y remató: “Por ahora somos rehenes, más allá de que Argentina coincida con la política de Trump o que un futuro presidente tenga otra visión”.

Es bueno tener un amigo prestamista con espalda: te rescata de los problemas en los que te metiste. Pero después tenés que resolverlos.

El peligro es volverte un ludópata que debe cada vez más a prestamistas más poderosos. Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI. Te… https://t.co/gMVwQxBEjy — Martín Lousteau (@GugaLusto) September 23, 2025

La embestida opositora se produce tras la reunión bilateral que mantuvieron en Nueva York Milei y Trump en el marco de la Asamblea de la ONU, donde el presidente norteamericano le dio un respaldo político explícito. Poco después, Bessent confirmó que el Tesoro estadounidense negocia un swap por US$20.000 millones con el Banco Central y que está dispuesto a comprar bonos argentinos en dólares.

“Ayer, con Trump conversamos extensamente junto a Milei y su equipo directivo en Nueva York. Como declaró Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino”, escribió Bessent en un extenso posteo en X, en el que detalló el alcance de las conversaciones.