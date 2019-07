El kirchnerismo lanzó un instructivo para unificar el discurso de sus candidatos

Crédito: Prensa FR

Gabriel Sued SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2019 • 19:30

"Alberto propone poner en marcha la economía, defender el trabajo y cuidar el bolsillo de la gente". La frase, sencilla y directa, es el tercero de los cinco ejes contenidos en la "caja de mensajes", una suerte de instructivo de campaña elaborado por el equipo de comunicación del Frente de Todos. El objetivo: unificar el discurso de los distintos candidatos del espacio para fortalecer y tornar más eficiente el mensaje de campaña.

Así lo explicaron este miércoles los máximos responsables de comunicación del Frente de Todos a más de 200 voceros y encargados de prensa reunidos en el Salón Garage Argentino. Fue el primer encuentro de este tipo en la campaña que encabeza Alberto Fernández. Fue también una novedad en el peronismo, en general reacio a la coordinación del mensaje, uno de los puntos fuertes de la campaña del oficialismo. Asistieron representantes de candidatos nacionales, provinciales y municipales, de todo el país.

Tras la apertura política del encuentro, a cargo de Santiago Cafiero, tomó la posta Juan Courel, encargado de transmitir los grandes lineamientos discursivos. El primero, en el que se machacó varias veces durante la reunión, fue reinstalar la agenda económica. El segundo: reforzar la polarización con el Gobierno, para definir las elecciones en primera vuelta.

"Tenemos que discutir el presente, no el pasado", fue uno de los pedidos que se llevaron voceros. Junto con Cafiero y Courel, estaban los responsables de prensa de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Verónica Magario y Matías Lammens. "Nos pidieron no entrar en temas como Venezuela y no cuestionar a los que votaron a Cambiemos en 2015", contó uno de los asistentes.

Provisto de un proyector, Courel repasó la "caja de mensajes", con los 5 ejes que deberían atravesar el discurso de todos los candidatos, en actos y entrevistas. El primero: "En los temas importantes la mayoría de los argentinos estamos de un mismo lado". El segundo: "Podemos elegir entre una Argentina para todos o este gobierno de unos pocos". Detrás del tercero, que encabeza esta nota, hay otros dos. "Merecemos un gobierno mejor, que acompañe tu esfuerzo y no te exija sacrificios", dice el cuarto. El quinto: "Cuatro años más de esta economía pueden hacer un daño irreparable".

No son frases que deben repetirse literalmente, sino ideas fuerza que deben atravesar el mensaje de campaña de todos los candidatos, aclararon en México 337, sede del equipo de trabajo de Alberto Fernández.

Destinatario

Así como se definió el contenido del discurso, también de delineó el destinatario del mensaje. "Nos pidieron que les hablemos a los argentinos de clase media y clase media baja, que están desencantados con las políticas económicas de este gobierno y que no votan por una ideología", detalló uno de los voceros. "Y nos remarcaron que hablemos del presente y del futuro", agregó.

En el equipo de comunicación de la campaña de Fernández están convencidos de que no basta con hablar de economía. Argumentan que la gente ya sabe cuál es la situación. "Tenemos que demostrarles que conocemos la salida del laberinto. Tenemos que hablar de trabajo y producción", explicó a La Nacion un dirigente con despacho en México 337.

Otra instrucción importante que se llevaron los voceros es que hay que dar la batalla en todos los terrenos. Candidatos de todos los niveles van a dar entrevistas y a hablar con el periodismo en las distintas actividades. Para dar el ejemplo, en cada una de sus visitas de campaña Fernández dará una conferencia de prensa.

Los contenidos para nutrir el discurso de los candidatos se van a distribuir por medio de Sumate, una plataforma virtual a la que están conectados los voceros. Todavía lejos de la profesionalización que demostró el oficialismo en la materia, en el Frente de Todos no quieren dar por perdida la batalla comunicacional.