¿De qué se trata? ¿Qué puede cambiar?: las principales respuestas sobre el acuerdo con la Unión Europea

Tras 25 años de arduas negociaciones, el Consejo Europeo avanzó con la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Se trata de una decisión de impacto global que el próximo sábado 17 de enero será rubricada por los líderes del Mercosur y

Punto por punto, esta son las principales definiciones:

¿De qué se trata el Acuerdo?

Es un tratado político y comercial cuyo objetivo es reforzar las relaciones birregionales mediante la apertura de mercados, la cooperación política y el desarrollo sostenible. Su estructura se basa en tres pilares: el político, el de cooperación, orientado al desarrollo económico, social y ambiental; y el comercial, que establece normas para el intercambio de bienes y servicios, la reducción de aranceles y la regulación de inversiones y comercio.

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva THOMAS MUKOYA� - POOL�

¿Cuáles son sus alcances?

Los dos bloques juntos representan más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. El Acuerdo crearía un mercado integrado de más de 700 millones de personas.

¿Qué le permite a la Unión Europea?

Le permite obtener acceso preferencial a un bloque que tradicionalmente ha mantenido un alto grado de protección de su mercado, lo que convierte este acuerdo en una oportunidad estratégica para las empresas europeas. Además, contribuye a los objetivos de la UE de diversificar sus socios comerciales, fortaleciendo vínculos con países afines a sus valores democráticos, sociales y ambientales.

Última cumbre de los líderes del Mercosur EVARISTO SA - AFP

¿Cuáles son los beneficios para la región del Mercosur?

Se espera que el Acuerdo impulse el comercio bilateral. Se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían en un 17% (48.700 millones EUR y 8.900 millones EUR, respectivamente).

En general se espera que el Acuerdo aumente el PBI de la UE en un 77.600 millones EUR y el del Mercosur en un 9.400 millones EUR de acá a 2040.

La UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante (cuotas y preferencias fijas).

En agricultura, liberalizaría el 99% del comercio, eliminando barreras que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados. También incluiría grandes mejoras para productos agroindustriales.

La UE concedería los volúmenes de cuota más altos jamás otorgados a un socio comercial. Con incentivos para la inversión y la modernización productiva y una posible integración a las cadenas globales, con costos de producción más bajos y acceso a componentes europeos.

¿Cuáles son los aspectos particularmente relevantes para Argentina?

Que el Acuerdo le permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca. Le daría ventajas inmediatas para productos donde Argentina es particularmente competitiva. La eliminación o reducción rápida de aranceles beneficiaría directamente a productos clave del país, como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, ampliando acceso en sectores donde Argentina es especialmente competitiva.

También daría impulso a la agroindustria y a la cadena cárnica. Porque la eliminación del arancel sobre la cuota Hilton fortalecería a la industria bovina argentina, así como las exportaciones de carnes. La UE reconocería 104 indicaciones geográficas argentinas, principalmente vinculadas a vinos y productos regionales, lo que favorecería el posicionamiento internacional de Cuyo, la Patagonia y otras regiones productoras.

Además, como Argentina importa mucha maquinaria, insumos y bienes de capital desde Europa, la baja arancelaria reduciría costos de producción y mejoraría la competitividad industrial en sectores como automotriz, metalmecánica y química.

La apertura del mercado europeo, además, permitiría expandir un sector donde Argentina lidera dentro del Mercosur, favoreciendo exportaciones de alto valor agregado y empleo calificado.

¿Cuáles son los próximos pasos?

El Acuerdo pasaría al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del Mercosur comenzarían el proceso de ratificación de acuerdo a sus procedimientos nacionales. Una vez concluidos los procedimientos internos de la Unión Europea, el Acuerdo entrará en aplicación con los países de Mercosur que lo hayan ratificado.

¿Cuándo se puede esperar la entrada en aplicación del Acuerdo?

La entrada en vigencia depende de los procesos de ratificación en la Unión Europea y en los países del Mercosur. Si los procesos de ratificación avanzan sin contratiempos, podría entrar en aplicación a finales de 2026.

¿Por qué las negociaciones se demoraron más de 25 años?

Las negociaciones comenzaron en 1999, pero estuvieron suspendidas de facto durante unos 14 años, principalmente en los períodos 2002–2010, 2012–2015 y 2020–2022. Las pausas respondieron a diferencias estructurales entre ambas partes, crisis económicas, cambios políticos y, en la etapa más reciente, a preocupaciones ambientales, que retrasaron la conclusión del Acuerdo incluso tras el entendimiento político de 2019.