Después del diálogo que tuvieron anoche en C5N, Sergio Massa y Alberto Fernández todavía no se reunieron ni fijaron fecha para tomar un café, como propuso el precandidato del kirchnerismo. La indefinición del jefe del Frente Renovador genera dudas en la fuerza que lidera Cristina Kirchner, a tal punto que Agustín Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, puso en duda hoy que exintendente de Tigre tenga decidido construir un frente de unidad opositora.

"No se vislumbra en Massa una voluntad política de concretar un acuerdo", dijo Rossi, en declaraciones a FM La Patriada. "Está clara nuestra voluntad manifiesta de construir este escenario de unidad opositora, no está tan clara la voluntad de los otros, nosotros vamos a seguir insistiendo. Tenemos voluntad de acuerdo con Sergio Massa y es explícita", agregó el diputado.

Si bien no interviene en las negociaciones con el jefe del Frente Renovador, las palabras de Rossi expresan el estado de ánimo de los dirigentes del kirchnerismo que participan de las conversaciones. "Nosotros tiramos diez gestos y él a lo sumo nos devuelve uno", explicó uno de ellos a LA NACION.

Alberto Fernández no tomó de buena manera que Massa no respondiera en forma clara a su invitación para reunirse. "Sergio, volvé a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos con este tema", dijo el precandidato a presidente anoche, en el programa Hagan algo. "Ojalá que tomemos un café y podamos construir entre todos una etapa que supere el fracaso de Macri", contestó, esquivo, Massa.

"Nos ninguneó un poco", interpretó un dirigente del kirchnerismo, que señaló dos gestos de Massa que alejan la posibilidad de un acuerdo. El primero, fue a Chubut acompañado por Graciela Camaño, la dirigente del Frente Renovador que ayer dijo que nunca votaría a Cristina. El segundo, hoy felicitó por su triunfo electoral al radical Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. "No vaya a ser que Massa termine dando un portazo y nosotros quedemos con la ñata contra el vidrio", advirtió el referente kirchnerista.

En ese caso, Alberto Fernández solo tendría como premio consuelo la bandera de la búsqueda de la unidad. "Si no se da la unidad no quiero que después venga alguien y diga: 'No se dio porque no nos dieron los espacios que necesitábamos', porque eso no es así", anticipó hoy Rossi.