El kirchnerismo pidió recusar a Horacio Rosatti en la disputa para sumar a un camporista al Consejo de la Magistratura

La abogada Graciana Peñafort inició un pedido de recusación contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en el marco de la causa en la que el máximo tribunal debe resolver un reclamo iniciado por los senadores opositores Luis Juez y Humberto Schiavoni por una banca en el Consejo de la Magistratura.

Peñafort, que se desempeña como directora de Asuntos Jurídicos y apoderada del Senado, formuló la petición porque Rosatti, según un fallo de la propia Corte que él firmó, es también presidente del Consejo de la Magistratura. La abogada argumentó que Rosatti, como presidente también del Consejo, es “parte” en la disputa judicial y no debería involucrarse porque está comprometida la garantía de imparcialidad en sus decisiones.

“Lo que se pretende (nuevamente) es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva -en forma directa y sin intervención de las partes interesadas- sobre el ejercicio de facultades exclusivas del Poder Legislativo de la Nación, en particular, del Senado de la Nación”, sostiene el escrito recusatorio.

En diálogo con LA NACION, Peñafort explicó que la intención del Senado es que “el caso lo resuelva un juez que no esté interesado”. Las cuentas son sencillas. “Sin Rosatti a cargo, y Lorenzetti que votó en contra, quedan dos votos y debería votar también un camarista”, detalló la abogada.

La directora de Asuntos Jurídicos y apoderada del Senado, Graciana Peñafort, solicitó la recusación de Horacio Rosatti

Sobre el proceso legislativo, Peñafort aseguró que “inició el trámite de recusación”, aunque todavía no se digitalizó y debe esperar ser tratado.

“Al revestir Rosatti (por decisión propia) el carácter de Presidente del cuerpo del Consejo de la Magistratura, queda acreditado el interés directo que supone la intervención judicial en la determinación de la composición de la representación de los bloques políticos”, había señalado la letrada más temprano, en declaraciones radiales.

La decisión de Peñafort se genera luego de que Juez reclamara una banca por la oposición en el Consejo de la Magistratura, que el Senado le adjudicó al oficialista Martín Doñate para el período 2022 – 2026. Un detalle clave es que Rosatti ya participó en un fallo de la Corte que le asignó una banca al legislador cordobés, aunque para el período que finalizó en noviembre del año pasado.

En una decisión en la que criticó con dureza a Cristina Kirchner, la Corte consideró un “ardid” desprovista de “buena fe” la decisión de la vicepresidenta de partir en dos el bloque del Frente de Todos para quedarse con tres de los cuatro representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura: el camporista Mariano Recalde (CABA) y la kirchnerista María Inés Pilatti de Vergara (Chaco), por el bloque de la mayoría, y el camporista Martín Doñate (Río Negro), por la segunda minoría. En este esquema, la UCR continuó como el bloque de la primera minoría, con un representante, pero la bancada de Pro quedó relegada del Consejo.

Ante una nueva designación de Doñate, los senadores opositores insistieron en su planteo y perdieron en un fallo de primera instancia, ante lo cual reclamaron que directamente interviniera la Corte para dirimir la cuestión.

“Es intrascendente”, afirmó Juez

Al ser consultado por LA NACION, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, aseguró que “es intrascendente” el pedido de recusación de Peñafort contra el juez Rosatti. “Desde el punto de vista procesal, que reúna el doble rol de ser presidente de la Corte y, al mismo tiempo, del Consejo de la Magistratura es un tema de ley. No puede decir ‘no soy presidente de la Corte’ y excusarse de ser presidente del Consejo”, opinó.

Luis Juez insiste en que la banca en disputa le corresponde a la segunda minoría parlamentaria Captura

Asimismo, Juez recordó que ya existe un procedimiento legal similar vigente. “En su momento, [Rosatti] intervino y no hubo ninguna impugnación. Hay un dictamen de igual sentido en su doble condición, donde se planteó la nulidad del acto anterior a la nueva designación de Doñate y no hubo ningún grado de impugnación en aquel momento. No veo que ahora lo puedan hacer. No es un tema que me preocupe”, sostuvo.

Juan Cruz Andrada