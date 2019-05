Se trata de Jorge Romero, senador bonaerense de Unidad Ciudadana; el jueves podría ser sancionado por sus inasistencias Crédito: Prensa Senado

LA PLATA.- Prometió renunciar. Pero no. En cambio, resolvió no ir más a sesión y no aparecer por la Legislatura. El senador provincial Jorge "Loco" Romero (Unidad Ciudadana), denunciado por abuso sexual por una militante de La Cámpora en diciembre último, anunció que renunciaba a todas sus responsabilidades políticas. Pero se quedó con el sueldo de 130.000 pesos. Y con su banca.

El Senado de la provincia de Buenos Aires, presidido por Daniel Salvador, podría sancionar el jueves próximo con una multa al legislador por sumar más de cinco inasistencias seguidas a las sesiones de la cámara Alta.

La sanción aún se negocia con el bloque de Unidad Ciudadana, que no expulsó al legislador pese a estar conducido por una mujer, Teresa García, que al parecer no se hizo eco de las denuncias por abuso sexual de las militantes de La Cámpora.

Romero desapareció de la escena política luego de hacer su descargo por Facebook, donde expresó en diciembre: "Soy un varón criado en una sociedad patriarcal.Además soy militante político con responsabilidades. Desde ese lugar, y a la luz del trabajo de visualización que han hecho mis compañeras de la agrupación donde milito, pude ver que en el pasado tuve prácticas machistas que parecían naturales. Es por eso que he decidido dar un paso en mis responsabilidades políticas para someterme a procesos que determine la aplicación del protocolo de la organización ha generado para estos casos".

El legislador se expresó así luego de que Stephanie Caló denunció que Romero la encerró en un baño durante una fiesta, le mostró sus partes íntimas y la obligó a tener sexo oral. "El loco Romero me encierra en un baño con él impidiéndome salir. Se baja los pantalones, saca su miembro afuera y me empieza a pedir que le practique sexo oral, lo cual me negué varias veces y le supliqué que me dejara salir", contó la denunciante.

De acuerdo al relato de la joven, padeció el encierro y el acoso del senador que ya no volvió a la escena política luego de reconocer que tuvo prácticas propias de un grave delito.

El vicegobernador Salvador busca dar una señal a la sociedad para distanciarse de la conducta de encubrimiento de La Cámpora, luego del escándalo que atravesó al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca (Cambiemos) también denunciado por abuso sexual.

En el caso de Mosca, el legislador oficialista se tomó una licencia de 60 días -hasta el cierre de listas- y en la Casa de Gobierno no se espera que retome sus funciones en medio de la campaña electoral.