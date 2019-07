El legislador Mosca pedirá una nueva licencia tras la denuncia por abuso sexual

Es diputado provincial de Cambiemos y preside la Cámara baja bonaerense Fuente: Archivo

LA PLATA.- Manuel Mosca volvió a presidir hoy la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero será por un período breve. El diputado provincial del oficialismo, que fue denunciado en mayo último por acoso y abuso sexual, extenderá su licencia, por lo que la presidencia de la Cámara Baja quedará en poder del Frente de Todos hasta las próximas elecciones generales.

Mosca retomó provisoriamente su función como diputado hoy tras concluir ayer la licencia que presentó en mayo último tras ser acusado por abuso sexual ante la Corte Suprema de Justicia. El esposo de la senadora Gladys González no fue a la Cámara Baja provincial. Y sus voceros informaron a LA NACION que volverá a pedir otra licencia a más tardar el lunes. Pero esa licencia debe ser aprobada por el cuerpo y no se formalizará hasta la próxima sesión.

Un detalle que no es menor: Diputados entrará en receso invernal el 22 de julio. Probablemente no habrá sesiones antes de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). Es decir que Mosca estará prácticamente un mes en la presidencia, hasta las PASO. Sus voceros afirman que el pedido de licencia se elevará a más tardar el lunes próximo. Pero no tendrá validez hasta que no lo apruebe el plenario.

Lo cierto es que una vez aprobada la licencia el poder de la Cámara Baja provincial volverá a recaer en Marisol Merquel, una diputada de la sexta sección electoral que ingresó en el cuerpo por Unidad Ciudadana. La actual vicepresidente del cuerpo tendrá al menos dos meses para aprovechar la mayoría circunstancial del Frente de Todos tras la unificación de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador.

La presidencia de Merquel coincide con la unificación del bloque, aún no efectivizada, tras el regreso de Sergio Massa a las filas del peronismo. Este movimiento es de trascendencia para la gobernabilidad de María Eugenia Vidal, ya que hasta ahora Cambiemos logró destrabar todos los presupuestos y las leyes impositivas con el aval de los diputados renovadores.

Vidal, que tenía la primera mayoría, deberá negociar ahora en absoluta minoría en la Cámara Baja provincial. Se descuenta que por tal motivo las leyes del presupuesto y la ley Impositiva no llegarán hasta concluidas las elecciones generales.

Mientras tanto la justicia intenta determinar la veracidad de las acusaciones por abuso sexual presentadas ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion.

Abogado, periodista y un militante político con raíces en el peronismo. Manuel Mosca, fue una de las espadas legislativas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Quedó en la mira de la Justicia y generó un cimbronazo en el Pro tras la presentación que realizó una militante del Pro, por supuesto abuso sexual, Mosca pidió licencia por 60 días y solicitó su desafuero.

En la campaña electoral para las elecciones de 2015, Mosca fue uno de los laderos de Vidal durante las recorridas por los distritos de Buenos Aires. E integró la lista de diputados provinciales por la séptima sección electoral.

Con la llegada de Vidal al poder provincial, Mosca fue designado vicepresidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires. En 2017 asumió la presidencia del cuerpo. Fue uno de los encargados de negociar las leyes con la oposición.

En mayo de 2018, Mosca declaró un patrimonio global de 3.838.711 pesos. Esa suma incluía los bienes de su mujer, quien hasta el momento no se refirió a la denuncia por abuso sexual contra su pareja.