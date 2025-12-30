Del llamado a seguridad a la internación: cómo fue la noche de violencia que vivió Romina Gaetani con su pareja
Una serie de agresiones físicas motivaron la intervención de la policía el domingo; la justicia de Pilar ya inició un proceso penal contra el empresario por lesiones
- 4 minutos de lectura'
La actriz Romina Gaetani realizó una denuncia penal contra su pareja, el empresario Luis Cavanagh, tras un suceso violento en el barrio privado Tortugas que sufrió la noche del domingo. El hecho motivó el despliegue de fuerzas de seguridad y servicios médicos en el partido de Pilar. La fiscalía local inició una investigación para determinar los pormenores del ataque físico denunciado por la artista.
Cómo fue la noche de violencia que vivió Romina Gaetani con su pareja
El conflicto se desencadenó el domingo pasado cerca de las 21.30 en la vivienda que la pareja comparte en el predio privado. Según fuentes judiciales consultadas por LA NACION, la situación comenzó con una disputa verbal por motivos sentimentales. El altercado escaló hacia la violencia física, momento en que la víctima recibió diversos golpes y sacudones. Tras el episodio, la mujer escapó de la propiedad y solicitó ayuda en la guardia del country.
Desde ese puesto de seguridad, la intérprete contactó al servicio de emergencias 911. Dos unidades sanitarias acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata. El personal médico dispuso su traslado al Hospital Central de Pilar para una evaluación clínica exhaustiva. Los testimonios recogidos indicaron que la denunciante manifestó un estado de angustia profunda, acompañado de crisis de pánico tras el incidente.
Cuál es el estado de la causa judicial contra Luis Cavanagh
La fiscal María José Basiglio, integrante de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en violencia de género de Pilar, asumió la dirección de la pesquisa. La funcionaria notificó formalmente a Luis Cavanagh, de 59 años, sobre el inicio de un proceso legal en su contra. La carátula provisional del expediente define el hecho como lesiones leves agravadas por el vínculo.
El personal policial de la Provincia de Buenos Aires tomó la declaración testimonial de la artista tras su paso por el centro de salud. Luego de completar los exámenes médicos de rigor, la denunciante abandonó el hospital escoltada por sus vínculos cercanos y amistades. Los investigadores analizan el contexto de la relación para sumar elementos a la instrucción penal.
Cómo fue el antecedente trágico en el country Martindale
La fiscal Basiglio, quien lidera la investigación actual, cuenta con el antecedente de haber intervenido en el trágico femicidio seguido de suicidio ocurrido el 10 de octubre de 2020 en el country Martindale. En aquel episodio, el empresario Jorge Justo Neuss asesinó a su esposa, Silvia Saravia, en la habitación principal de la vivienda familiar utilizando un revólver calibre 357 Mágnum.
El hecho ocurrió cerca del mediodía, luego de que la mujer regresara al domicilio para retirar sus pertenencias tras haber pasado la noche en casa de su hija debido a una fuerte discusión matrimonial. Según los testimonios de las empleadas domésticas y la reconstrucción judicial, el encuentro en la suite matrimonial derivó rápidamente en una agresión física por parte del empresario.
Mientras Neuss había pasado la mañana solo enviando mensajes, el regreso de Saravia desencadenó un forcejeo violento en el que no intervinieron terceras personas. Las pericias confirmaron que el arma utilizada pertenecía a una colección de 15 piezas registradas a nombre del victimario, quien se quitó la vida segundos después de atacar a su esposa.
El informe de la autopsia reveló la brutalidad del ataque, evidenciando que Saravia intentó defenderse desesperadamente, lo que le provocó hematomas y la pérdida de un mechón de cabello durante la lucha. Los peritos determinaron que el proyectil mortal rozó primero la mano del empresario antes de impactar en la cabeza de la víctima; posteriormente, Neuss accionó el arma contra su propia sien.
