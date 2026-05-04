Buscan a un bebé de cuatro meses y a su mamá: las pistas que alertan a los investigadores

El caso de la madre y el bebé de cuatro meses que desaparecieron en la localidad neuquina de Rincón de los Sauces dio un giro tras la noticia de que la joven de 27 años se habría fugado de un hospital local luego de que ella y su hijo dieran positivo de cocaína.

Camila Belén Montesino y el niño, Carlos Amir Jeremy Araya, fueron vistos por última vez el 1º de mayo en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

El comisario de la Policía de Neuquén, Marcelo Campos, explicó que, según indicaron testigos, estiman que la joven se encontraría en la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, junto a su bebé y una nueva pareja, oriunda de esa provincia.

“Dijo que se fue de Rincón de los Sauces porque presuntamente corría riesgo su vida”, indicó el funcionario, que también dio detalles sobre los últimos días de la mujer en su hogar. “Dos días antes del 1º de mayo se realizó, por orden de la fiscalía, un allanamiento en el lugar en donde residía esta mujer y se procedió a confiscar sustancias prohibidas“, dijo.

Luego del procedimiento, tanto la joven como su hijo fueron trasladados a un hospital de la zona para realizarles los exámenes toxicológicos correspondientes. Tanto ella como el bebé dieron positivo en cocaína. “En el momento en que querían internar al bebe para desintoxicarlo, la mamá se fugó del hospital con su bebe y, aparentemente, con su actual pareja”, consignó Campos este lunes en diálogo con la señal de TN.

Este domingo, ante la falta de novedades sobre el paradero de ambos, se activó la Alerta Nati, el sistema de búsqueda inmediata para menores de 18 años en la provincia y por el que la Policía de Neuquén difundió en redes sociales la apariencia de la mujer y el bebé.

Respecto de la madre, detallaron que se trata de una joven “de tez blanca, cabello castaño claro y ojos oscuros, de contextura robusta y 1,60 metros de altura”. Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que llevaba. En cuanto al menor, precisaron que tiene “tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto”.

Campos, jefe de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, destacó que el protocolo Nati se activó tras la denuncia que radicó el padre del bebé, la expareja de Montesino. El hombre había perdido el contacto hace unos días y aseguró que no tenía respuestas de las llamadas telefónicas ni de las visitas al domicilio. El oficial agregó que, previo a la desaparición, no se registraron denuncias por violencia hacia el menor o la madre.

En tanto, la policía especificó que cualquier información debe reportarse inmediatamente a la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces o a la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 (teléfono 299-4210369).

Alerta Nati

Creada por la Ley Provincial N° 2.705, la “Alerta Nati” es un sistema de emergencia ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Su objetivo es activar una red de difusión rápida y segura para localizar al menor desaparecido.

La norma permite publicar imágenes y datos personales en medios de comunicación y redes sociales, facilitando la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía.

La ley lleva el nombre de Natalia Ciccioli, una joven de 12 años desaparecida en San Martín de los Andes el 16 de enero de 1994, cuyo paradero aún hasta hoy es desconocido.