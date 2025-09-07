LA NACION

El sorpresivo llanto de Axel Kicillof al hablar de su hijo mayor, que votó por primera vez: “Es un acto familiar”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires desconcertó a la prensa al quebrarse en medio de las declaraciones que realizaba tras votar en La Plata, cuando contó que iba a acompañar a León a sufragar; al reflexionar sobre la jornada electoral, confirmó que asistirá al búnker peronista

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Elecciones legislativas provinciales; Elecciones 2025; Elecciones en la provincia de Buenos Aires; Elecciones provinciales; política; Sociedad
Elecciones legislativas provinciales; Axel Kicillof votó en la Escuela Superior de Formación en Salud 4 de La PlataIgnacio Amiconi

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se emocionó al contar, minutos después de votar en la Escuela Superior de Sanidad Floreal Ferrera de La Plata, que su hijo mayor, León, votaba por primera vez.

“Hoy vota por primera vez León, mi hijo mayor. Todavía no lo hizo, probablemente lo acompañe. Es un acto familiar”, contó con la voz quebrada, esta mañana, ante la prensa apostada en el lugar.

El testimonio de Axel Kicillof luego de votar
El testimonio de Axel Kicillof luego de votar

Luego, siguiendo con las declaraciones previas que venía haciendo a modo de reflexión sobre esta jornada electoral, sostuvo que “el voto es un acto democrático y un acto de paz”, y dijo que, “más allá de los resultados, gana la democracia, porque hubo épocas en la Argentina en la que no se podía votar”.

Kicillof añadió que, tras conversar con intendentes, se resolvieron los inconvenientes de la mañana: “En toda la provincia ya se está votando bien. Es un hermoso día para que el pueblo se exprese con conciencia en una elección importante”.

Antes de cerrar su intercambio con la prensa, confirmó que irá al búnker en La Plata tras pasar el día con su familia y algunos amigos.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Gane o pierda, Milei se asoma a un punto de inflexión
    1

    Gane o pierda, Milei se asoma a un punto de inflexión

  2. De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones de Buenos Aires 2025
    2

    De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones de Buenos Aires 2025

  3. Cuánto cobran las autoridades de mesa en las elecciones de Buenos Aires
    3

    Cuánto cobran las autoridades de mesa en las elecciones Buenos Aires 2025

  4. Dónde voto para las legislativas de Buenos Aires 2025
    4

    Elecciones: dónde voto para las legislativas de Buenos Aires 2025

Cargando banners ...