El massismo insiste con un candidato único y apunta a Scioli y Tolosa Paz: “Estarán esperando qué les toca en el reparto”

Tras el congreso que el Frente Renovador tuvo el sábado en Tortuguitas, con el cierre que dio su máximo exponente, el ministro de Economía, Sergio Massa, su espacio redobló este lunes la presión por un candidato único en la fórmula presidencial oficialista. Fue el titular de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien se expresó en ese sentido y apuntó directamente a Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, que ya anunciaron que van con lista propia en la nacional y la provincia de Buenos Aires. “Estarán esperando a ver qué les toca en el reparto”, ironizó D’Onofrio sin nombrarlos sobre los dos laderos del presidente Alberto Fernández, al entender que todo el resto de los espacios que confluyen en el Frente de Todos quieren un solo postulante.

“Yo imagino que vamos a terminar el 24 presentado un candidato único porque es lo que garantiza defender con uñas y dientes lo que se va a plebiscitar, dos modelos: uno, el de inclusión y ampliación de derechos; y otro, con una expresión de la derecha que va en dos coaliciones separadas, una más radicalizada y la otra un poquito menos”, analizó el ministro de Transporte que integra el Gabinete de Axel Kicillof.

Bajo esa postura, entonces sostuvo en Radio La Patriada: “Cuando uno empieza a sumar los sectores de la coalición del Frente de Todos -gobernadores, intendentes, los distintos espacios políticos, los movimientos sociales, las centrales obreras- y todos estamos hablando de unidad, lo que queda después es las vanidades personales, que imagino que estarán esperando a ver qué les toca en ese reparto, pero nadie se está planteando que pueda haber una primaria a esa escala [por la nacional]”.

Enfático en que esta fue la definición que emanó del congreso renovador, D’Onofrio indicó sobre ese encuentro que lo tuvo a Massa como personaje central: “Lo más importante fue la definición de Sergio con aquellos que agitaban posibilidades rupturistas. Creo que ha habido una definición muy importante, explicó muy bien por qué el partido que está en el Gobierno tiene que llevar un candidato único de consenso”.

“Se piensan que es presentarse y colgarse del trabajo de los demás”

Asimismo, D’Onofrio dijo, en ese sentido, que Massa es uno de los dirigentes “con mayor consenso” para encarnar esa postulación, pero reparó en que también hay otros exponentes. “No se me ocurriría plantear que hay que discutir la candidatura a gobernador de la Provincia, pero hay algunos que no solo no miran el resultado de estos tres años y medio, sino que además ni siquiera cumplen con las mantas jurídicas que se tienen que tener: se piensan que es presentarse y colgarse del trabajo de los demás”, se quejó el ministro, en un dardo a Tolosa Paz.

En tanto, puso en duda también si Scioli y el dirigente social Juan Grabois, que suele hacer críticas furtivas a Massa, cumplen los requisitos para competir. “Lo que hay que tener para ir a elecciones es un candidato a gobernador en cada provincia, un candidato a intendente en cada ciudad, legisladores, concejales... Hay una estructura”, sostuvo D’Onofrio.

Así dejó en claro que si hay PASO no prestarán sus apoyos locales para que se “cuelguen” de las listas nacionales. “Para participar de una coalición, hay que tener con qué”, les advirtió a los que insisten con la multiplicidad de candidatos, dentro de quienes está también el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

